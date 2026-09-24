El arquero Julien, primer líder en un WPO de Aix-les-Bains que empieza batiendo récords

David Torres 24 SEP 2026 - 01:07h.

Récord de registros en el primer día con 63 clasificados

"Buen rollo y póker en mesa corta": los españoles descubren por qué el WPO Aix-les-Bains engancha

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Aix-les-BainsEl jugador francés Julien Archer (Arquero) es el primer chipleader del Winamax Póker Open de Aix-les-bains tras embolsar poco más de un millón puntos en una primera jornada de auténtico récord. Entre el main event y los torneos paralelos, el festival ya acumula 2772 jugadores registrados. Una barbaridad que hace prever que que se superarán los datos del año pasado.

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El reto mayúsculo de los 10.000 registros

El WPO Winamax de Aix-les-Bains afronta esta edición con el reto de superar las cifras del año pasado: las 9.240 entradas registradas en el festival y los más de 2,5 millones de euros en premios. El objetivo de 2026 es alcanzar las 10.000 entradas, superar los 3 millones de euros repartidos y llevar el Main Event de 500 euros y formato 6-Max hasta las 3.000 entradas, mientras el festival mantiene una estructura de 20 torneos y hasta 187 mesas de seis jugadores.

La burbuja se rompió cerca de la una de la mañana dejando a Florent Colín y Benjamin Cottin como los dos últimos jugadores que no entraron en premios.

Unas doce horas de juego intenso

Pasadas las doce del mediodía, Matthieu Duran, responsable de eventos en directo de Winamax, acompañado por el Team Pro, Pierre Calamusa, hacían el Shuffle up and Deal (Baraja y reparte) con 205 jugadores en la sala principal del Casino.

Al final, en este primer día de récord pasaron al Día 2 (sábado) un total de 63 jugadores sobre los 386 registros en el main event. De nuevo Winamax se superaba, ya que empieza este torneo con 25 registros más que el año anterior.

Por las mesas, de momento sólo se pudo ver a dos Team Pro de Winamax; Leo Margets y Pierre Calamusa. La catalana lo intentó en el Battle Surprise antes de dar el salto al Main Event. Finalmente fue eliminada antes del descanso de la cena y le tocará batirse el cobre este jueves.

Por lo que a los españoles se refiere, al final de la jornada pasaron únicamente dos: Nuno Gavancho, que juega con bandera española pero es portugués y Ricardo Graells, aunque está afincado en Ginebra.

Miguel Montes se cae

Españoles, muchos, casi todos de la zona que viven y trabajan en Suiza o en Francia. De la armada nacional, se cae a última hora por problemas personales Miguel Montes; vigente campeón del CNP Winamax de España que tuvo que volverse cuando emprendía vuelo; mientras que el otro Team Pro del CNP, Joaquín Lafoz, ya está en Aix pero no competirá hasta este jueves, cuando se espera también a Adrián Mateos.