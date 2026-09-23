El WPO Winamax de Aix-les-Bains en cifras: 10.000 jugadores, 3 millones en premios, 187 mesas...

David Torres 23 SEP 2026 - 21:01h.

El póker en vivo europeo hace las maletas para Aix-les-Bains: así será el WPO de Winamax

El primer día ya se han batido los récords de registros

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Aix-les-BainsEl WPO Winamax de Aix-les-Bains ya está en marcha y el Casino Grand Cercle de la ciudad termal aspira a convertirse durante estos días en uno de los grandes puntos de encuentro del póker europeo. El festival, que reúne a profesionales como Adrián Mateos y Miguel Montes, llega con un programa de 20 torneos y un objetivo ambicioso: alcanzar las 10.000 entradas, superar los tres millones de euros en premios y convertir esta edición en uno de los grandes acontecimientos del póker europeo. Todo ello en un festival que ya ha despertado una enorme expectación entre los jugadores. Estas son las cifras que explican su dimensión.

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470 personas para poner en marcha el festival

Detrás de las mesas hay un despliegue humano de grandes dimensiones. Winamax moviliza a unas 470 personas, entre ellas aproximadamente 230 crupiers y 30 miembros del equipo de floor, además del resto de profesionales necesarios para que el festival funcione.

Una estructura que permite mantener en funcionamiento un torneo que durante varios días concentra a miles de jugadores.

187 mesas de seis jugadores

El WPO puede llegar a contar con 187 mesas de póker de seis jugadores. Una infraestructura diseñada para absorber el enorme volumen de participación previsto y que da una idea de las dimensiones que ha alcanzado el festival.

20 torneos alrededor del Main Event

El Main Event de 500 euros y formato 6-Max es la gran referencia, pero no está solo. El calendario contempla 20 torneos diferentes, con propuestas para perfiles y bankrolls distintos.

Hasta 3 millones de euros en premios

El objetivo económico es otro de los grandes reclamos. Winamax aspira a alcanzar los tres millones de euros en premios totales. La cifra definitiva dependerá de la recaudación y de las entradas registradas.

La referencia es lo sucedido en la anterior edición, cuando se repartieron más de 2,5 millones de euros.

El reto de las 10.000 entradas

El dato que resume la magnitud del desafío es el de participación. En la pasada edición se registraron 9.240 entradas totales. Ahora el objetivo está en superar las 10.000 y alcanzar los tres millones de euros en premios. De momento, el primer día se cierra con 25 registros de más en el main event.

Además, el Main Event busca llegar a 3.000 entradas, una cifra que situaría al torneo entre los grandes acontecimientos europeos del póker en vivo. Aix-les-Bains se prepara así para una semana de póker a escala continental, con miles de jugadores y una maquinaria preparada para sostener el festival.