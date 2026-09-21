El póker en vivo europeo hace las maletas para Aix-les-Bains: así será el WPO de Winamax

David Torres 21 SEP 2026 - 10:33h.

Se prepara el asalto español a Aix Les Bains: arranca motores el Winamax Poker Open 2026

El festival se celebrará del 22 al 27 de septiembre en el histórico Casino Grand Cercle con un Main Event 6-Max de 500 euros como gran atractivo

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Aix-les-BainsEl póker en vivo europeo ya tiene una nueva cita marcada en rojo en el calendario. Del 22 al 27 de septiembre, Aix-les-Bains se convertirá durante seis días en uno de los grandes puntos de encuentro del póker con la llegada del WPO Aix-les-Bains, un festival organizado por Winamax que combina torneos, cash games, entretenimiento y el particular ambiente que acompaña a sus grandes eventos. La cita tendrá como escenario el histórico Casino Grand Cercle, situado en pleno corazón de la localidad francesa, y presenta un atractivo diferencial respecto a otros festivales: se trata del único WPO 100 % 6-Max de Francia. Una fórmula que garantiza mesas de seis jugadores y una acción especialmente intensa desde los primeros compases de cada torneo.

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No faltará ningún Team Pro de Winamax

La cita ya había comenzado a generar expectación meses atrás, cuando Winamax anunció el desembarco del WPO en Aix-les-Bains y, encima, este año, contará con algunos de los mejores jugadores españoles del momento. Se espera la presencia del vigente campeón CNP Winamax, Miguel Montes, y el Team Pro del CNP Joaquín Lafoz. Ahora llega el momento de conocer todos los detalles de un festival diseñado para atraer tanto a jugadores habituales del circuito como a quienes buscan una experiencia diferente en el póker presencial.

Con todo, la principal expectación la generan la presencia de los Team Pro de Winamax en las mesas como Adrián Mateos, Leo Margets, Kanit, Gus Hansen, Calamusa etc...

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Un Main Event 6-Max de 500 euros

El gran protagonista será el Main Event 6-Max, que se disputará del 23 al 27 de septiembre con un buy-in de 500 euros. El torneo contará con cuatro Días 1 y un stack inicial de 50.000 fichas, mientras que los niveles tendrán una duración de entre 30 y 40 minutos.

Pero será solo el principio. El programa arranca el 22 de septiembre con el Opener, de 250 euros, mientras que los días 23 y 24 llegará el turno del Battle Royale, un torneo de 750 euros con formato Knockout y bounties.

Un final de festival para todos los perfiles

La recta final también tendrá dos grandes reclamos. El High Roller de 1.000 euros, los días 26 y 27, reunirá a los jugadores que busquen una competición de mayor nivel. Paralelamente se disputará el Monster Stack, de 300 euros y con 50.000 fichas iniciales.

El calendario se completa con Side Events, torneos Knockout y mesas de cash game, ampliando las opciones para los jugadores durante toda la semana.

Póker, fiesta y ambiente Winamax

El WPO Aix-les-Bains no pretende ser únicamente una sucesión de torneos. Animaciones, sorpresas y un mercado de Navidad adelantado completarán una experiencia que busca recuperar la esencia más social y divertida del póker presencial.

Con un escenario histórico, un programa íntegramente 6-Max y torneos para diferentes bolsillos, Aix-les-Bains se prepara para recibir a buena parte del ecosistema europeo del póker presencial. Seis días de cartas, competición y entretenimiento con el sello de Winamax.