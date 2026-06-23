David Torres 23 JUN 2026 - 13:55h.

Se celebrará en septiembre en la localidad francesa

Adrián Mateos gana su sexto brazalete en Las Vegas y ya es el 5º en la lista mundial de ganancias de todos los tiempos

Compartir







MadridEn el calendario del póker nacional está a punto de colarse otra cita internacional como ya fue el Estoril Poker Fest. De la mano de Winamax, la principal sala online de las que opera en nuestro país, se está preparando ya el desembarco de los jugadores españoles en Aix Les Bains, dónde va a tener lugar uno de los torneos de póker más importantes del Viejo Continente, el Winamax Poker Open 2026

Las clasificaciones para el Winamax Poker Open 2026, que se celebrará del 22 al 27 de septiembre en Aix-les-Bains, han comenzado ya por primera vez en Winamax España para esta nueva ubicación en la región de los Alpes franceses. El WPO Aix-les-Bains es el único festival 6-Max del país vecino, y abre sus puertas a los jugadores españoles que tantos éxitos están cosechando en Portugal y en Las Vegas. Adrián Mateos y Leo Margets, embajadores de Winamax, son el claro ejemplo.

PUEDE INTERESARTE Ricardinho cambia el parqué por el tapete

Winamax Poker Open 2026, el torneo abierto a los españoles

La cita ineludible de la vuelta al cole para los amantes del poker está de regreso con una semana que combinará la competición con la diversión. En el programa: que representan el espíritu mismo de un evento Winamax: beer pong, dardos y un mercadillo de Navidad anticipado. Además, este año los jugadores también podrán probar la experiencia inmersiva de realidad virtual “Las Vegas en la mente” para sumergirse en el corazón de las WSOP®, todo ello junto a los campeones del Team Pro Winamax.

En el programa: los mejores torneos, incluyendo un Main Event 6-Max con un buy-in de 500 €, cash game, animaciones para que te lo pases como nunca, un mercado de Navidad anticipado, sorpresas... como siempre que Winamax está por medio. Todo ello en el histórico Casino Grand Cercle, situado en el corazón de la ciudad.

Para clasificarse, los jugadores pueden intentar ganar su buy-in para el Main Event (500 €) o un paquete valorado en 1.650 € que incluye la entrada al Main Event, los gastos de transporte y el alojamiento en el hotel Urban de forma online a través de los torneos satélite a partir de 10 €: (Domingo, martes, miércoles y viernes a las 21:15 h (10 €): paquete de 1.650 €)