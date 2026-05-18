El Estoril Poker Fest llega para quedarse: récords, diversión, Team Pros de Winamax y póker de primer nivel

Entre todos los torneos ha habido 6372 registros de jugadores, una locura.

La leyenda Joao Vieira, Team Pro Winamax, lo confirma: el Estoril Poker Fest ya es el torneo más grande de la historia del país

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EstorilAcaba la primera edición de un Estoril Poker Fest de récord. Organizado por el Casino de Estoril, ya es el torneo con mayor número de registros en la historia de Portugal (2011). Los clasificatorios online de Winamax y la presencia de media docena de sus Team Pro (Leo Margets, la mejor española; Joao Vieira, el mejor portugués o leyendas como Gus Hansen o Pierre Calamusa) lo han hecho posible.

El recinto, el casino más grande de Europa, ha sido el marco incomparable dónde el deporte de los 52 naipes ha vuelto a demostrar su poderío. Hugues Mazerolle se llevó el gran premio de 100.000 euros pero detrás, o al lado, hay numerosos datos que hablan de la magnitud de un evento que ha ocupado el espacio que deja en el calendario el Winamax Sismix de Marrakech y que ha copiado de este su esencia: poker sí, pero diversión también. Eso ha concitado a los 2011 registros en el main event; pero también 777 en el apertura; 774 en los tres turbos; 763 en el Monsterstack; 534 en el Lanche KO; 471 en el Bounty; 416 en el Closer; 232 en el Batalha Real; 205 en el High Roller; 141 en el Navegador y 48 en el de la prensa. En total, 6372 registros, una locura.

La armada española

A nivel más local, cabe destacar el papel de los españoles. José López fue el mejor español (acabó 12º) y encabezó la lista de 29 clasificados para la final. Por las mesas, eso sí, se dejaron ver varios campeones del CNP Winamax como Miguel Montes (2025), Carlos Sáez (2024) o Ramón Fernández, que acaba de ganar este año en enero el CNP Winamax de Sevilla.

Los Team Pro le dan caché

Al margen de los resultados deportivos, tener media docena de Team Pro de Winamax por el Casino más grande de Europa le da caché y hace que el boca a boca le de prestigio a un torneo que empieza como este. Las sensaciones es que la presencia de la marca francesa en el país vecino será cada día más habitual.

No en vano, Joao Vieira, mejor jugador de Portugal; Leo Margets, mejor jugadora española del momento, Pierre Calamusa, que fue el que más duró en el evento principal, Davidi Kitai, Romain Lewis, Bruno Lopes y, por supuesto, la estrella mundial danesa Gus Hansen (que pasó como líder uno de los días) le dan un empaque internacional al Estoril Poker Fest y lo convierten como un buen trampolín para afrontar las WSOP de Las Vegas. De hecho, el campeón, Hugues Mazerolle, confesaba que ese va a ser su siguiente paso.

Pierre Calamusa resumía para ElDesmarque el sentir de la mayoría del field de jugadores. "En Portugal hay mucho nivel, muchos y buenos jugadores", a lo que Joao Vieira, el mejor luso de la historia, añadía emocionado al ver la sala Preto e plata (Negra y plateada) hasta los topes. "Me hace muy feliz ver esto. Estoy encantado de que mi país pueda organizar un torneo así". Dicho queda.