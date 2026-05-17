Pierre Calamusa, el jugador que entiende el póker como una forma de vida: "Es como ser padre"

David Torres 17 MAY 2026 - 10:09h.

“No juegues por el dinero, juega por amor al póker”

Del caos de las mesas a la calma familiar: la otra cara de Pierre Calamusa, Team pro Winamax

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EstorilDetrás del apodo de “LeVietF0u” (el vietnamito loco) y de una de las personalidades más carismáticas del circuito europeo de póker, Pierre Calamusa es mucho más que un jugador agresivo en la mesa. El francés, integrante del Team Winamax desde 2015, ha construido su carrera entre grandes resultados, un estilo imprevisible y una personalidad tan extrovertida como cercana. Instalado en Lisboa junto a su mujer y su hija, Calamusa muestra en la distancia corta una versión mucho más serena y familiar de la que acostumbra a enseñar durante los torneos: un padre que habla de equilibrio, salud mental y estabilidad con la misma pasión con la que analiza una mano decisiva.

En esta entrevista con ElDesmarque, el jugador francés reflexiona sobre el póker desde una perspectiva casi deportiva, defendiendo la preparación, la disciplina y el aprendizaje constante como claves del éxito, tanto en las mesas como en la vida. Amante del fútbol, seguidor del Olympique de Marsella y admirador del PSG de Luis Enrique, Calamusa entiende el rendimiento competitivo como una mezcla de técnica, estudio y control emocional. Una visión que encaja con la evolución de un jugador que pasó de ser considerado un “loco” del póker online a uno de los referentes más respetados y queridos de la escena francesa y que, noticia, espera su segundo hijo.

¿Quién es Pierre Calamusa?

Un jugador de póker profesional que lleva jugando ya veinte años.

Que además pertenece al Team Pro Winamax ¿Cómo se lleva eso?

Es fácil jugar al póker sin jugar junto a otras personas o sin hablar con gente como tú. Pero rodearte de personas te ayuda mucho más a progresar. Es más fácil convertirte en un buen jugador de póker cuando tienes gente a tu alrededor.

¿Vives ahora en Portugal?

Sí, vivo en Lisboa porque amo el país y el clima es mejor. Además, aquí el ambiente para el póker es muy bueno y hay muchos jugadores portugueses de gran nivel, así que estoy muy feliz de estar aquí. Mi hijo también está creciendo aquí y yendo al colegio, así que es muy divertido.

Pierre Calamusa: “Primero hay que aprender a ser bueno; el dinero llega después”

¿Por qué Portugal y no España o Francia?

Viví un año en Málaga y fue una etapa bastante loca. Me enamoré de una chica española que estaba saliendo con un miembro de la selección española de fútbol… y yo era “el otro chico”, así que tuve que competir.

Fue muy duro para mí porque ella no me correspondía en ese momento. Perdí todo mi dinero y tuve que volver a vivir con mis padres en Francia. Me quedó un pequeño trauma con eso, así que dejé España y ahora no planeo volver a vivir allí. Aunque me encanta jugar en España, especialmente en Barcelona y Madrid. Pero ahora Portugal es mi lugar.

Entonces, ¿por qué te gusta tanto España?

España es uno de mis países favoritos del mundo. Primero, porque mi esposa es mitad española; su apellido es Morales. Además, mi hermano vive en Barcelona y mis primos en Madrid. Para mí, España y Portugal son los mejores países del mundo. Son muy latinos y simplemente me encantan. Y para el póker también son muy buenos.

¿Qué consejo le darías a un jugador joven que empieza y no quiere cometer errores?

Que juegue límites bajos. No juegues por el dinero, juega por amor al juego. Debes querer ser bueno y el dinero llegará después.

No juegues demasiado caro al principio. Concéntrate en convertirte en un buen jugador y luego ya subirás de nivel. Empieza con torneos pequeños, de 10 o 20 euros, juega mucho, aprende, estudia… y los resultados llegarán.

Pierre Calamusa: “El póker no es un deporte, pero exige la misma preparación”

¿Te gustan los deportes?

Sí, me encantan casi todos los deportes, especialmente el fútbol y el tenis.

¿Cuál es tu equipo favorito?

En Francia, desafortunadamente, es el Marsella. Y es duro porque echamos de menos la Champions League. Pero ahora mismo el mejor equipo de Europa es francés: el PSG.

Durante mucho tiempo sufrimos contra equipos como Barcelona, Madrid o Manchester City, y ahora el PSG representa a Francia al máximo nivel. Es un gran momento para nosotros. Gracias, Luis Enrique. bromea..

¿Recuerdas alguna final europea especial?

Sí, recuerdo varias. El fútbol me apasiona desde pequeño porque a mis abuelos les encantaba. Amo el fútbol y el tenis. Para mí, ver a equipos como el mejor Manchester City, el Barcelona en su mejor época, los Galácticos del Real Madrid o este PSG genera emociones increíbles. Técnicamente son impresionantes. Si alguna vez has jugado un poco al fútbol, sabes lo difícil que es dar un pase perfecto de 50 metros a gran velocidad y controlarlo bien.

¿Se puede usar el póker para convertirse en un jugador profesional o viceversa?

Sí. El póker, el deporte o cualquier trabajo funcionan de manera parecida. Necesitas ofrecer el mejor rendimiento posible.

Para lograrlo, debes prepararte, dedicar tiempo, aprender y después ejecutar. Las claves del éxito son siempre las mismas, ya sea en el deporte o en el póker.

Pierre Calamusa: “Las claves del éxito son las mismas en el póker, el deporte o la familia”

Incluso para ser un buen padre o un buen marido es igual: prepararte, entender cómo funcionan las cosas y aplicar lo aprendido.

En el deporte, por supuesto, también influye estar en forma, comer bien, etcétera. Pero eso también sirve para el póker y para la vida familiar. Tener buena salud y una mente sana te permite rendir mejor.

¿Crees que el póker es un deporte?

No, el póker es un juego. Es un juego de matemáticas y estrategia. Necesitas aprender estrategia, matemáticas y luego ejecutarlas.

Tiene elementos de rendimiento y teoría, pero para mí sigue siendo un juego.

Pero si el ajedrez es un deporte ¿por qué el póker no lo es? ¿Ttambién necesitas entrenamiento?

Claro. Debes entrenar tu cerebro para comprender la mecánica, la teoría y las matemáticas. Hoy en día los ordenadores también nos ayudan mucho.

La única dificultad para considerar el póker o el ajedrez como deportes es que puedes no estar en una gran forma física y aun así rendir muy bien gracias a tu capacidad mental. Pero la lógica de preparación y rendimiento es muy parecida.

Cinco cosas que nunca faltan en la vida de Calamusa

¿Cuáles son las cinco cosas que siempre llevas a un torneo?

Mi vida es un poco especial porque soy padre. Lo primero que llevo son mi esposa y mi hija… aunque no dentro de la maleta (ríe), claro.

Después, mi ordenador, porque es muy importante revisar las manos jugadas y analizar si tomaste buenas decisiones.

También llevo mi camiseta de Winamax, ropa cómoda y, por último, un pequeño dibujo que me hace mi hija para darme suerte.

Es su talismán...

Exactamente. Muy buena entrevista. Me gustaron las preguntas sobre el póker y el deporte