David Torres 15 MAY 2026 - 10:09h.

Winamax calienta motores para el Estoril Poker Fest

Acoge el festival europeo que ha ocupado el espacio en el calendario del Winamax Sismix de Marrakech

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EstorilA pesar de tener poco más de veinticinco mil habitantes, Estoril, sede del Estoril Poker Fest, dónde se han dejado ver por sus mesas lo más granado del póker europeo, incluyendo numerosos Team Pro de Winamax, como Gus Hansen, Leo Margets, Joao Vieira o Pierre Calamusa, es un lugar que todo el mundo sitúa y conoce en el Viejo Continente. Y lo hace, principalmente por su Casino, el más grande de Europa. Ubicada en la parte más occidental de la Península Ibérica, Estoril es un pueblo que pertenece a Cascais, que es un municipio adscrito a la mancomunidad de la capital de Portugal, Lisboa. Es una pequeña villa que recuerda los pueblos de pescadores convertidos en destinos veraniegos que abundan en la geografía peninsular, con callejuelas confinadas entre muros blanqueados, sombreados por árboles que sortean la privacidad de las villas encaramándose a los muros y estirando sus ramas para refrescar los paseos de los veraneantes bajo el sol.

Por qué es famoso el Casino dónde se está celebrando el Estoril Poker Fest

Es bien conocido que el casino es el mayor de Europa, detalle que todo el personal lleva muy a gala. Como curiosidad, otro motivo de orgullo para sus dueños es la leyenda que apunta al casino como el lugar en el que nació la idea del personaje de James Bond. El primer libro de la saga del famoso agente secreto es, , Casino Royale.

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El propio autor que dio vida a Bond, Ian Fleming, reconoció en una entrevista que la idea del personaje le surgió en Cascais. Durante muchos años, se creyó que Fleming mentía para ocultar los intríngulis de alguna operación militar de alto secreto. Sin embargo, se demostró que la leyenda era cierta porque relata con todo detalle una historia real sucedida durante la Segunda Guerra Mundial. Fleming era militar y estuvo involucrado en la creación de una unidad de los Comandos Reales especializada en contrainteligencia y cuenta una famosa mano de Bacarrá con dinero nazi de por medio que, en realidad, existió.

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Su sala más famosa: Plata y nego

El caso es que el mayor casino de Europa estrena este año un nuevo festival de póker, y, entre los muchos ejemplos en que se han fijado para darle forma a su idea, se nota que los eventos en vivo de Winamax (sobre todo el Sismix de Marrakech) han sido una fuente principal de inspiración.

Los diferentes torneos se disputan en O Salão Preto e Prata es un inmenso espacio de usos mútiples, que ha sido vaciado en su totalidad para dejar espacio para una ingente cantidad de mesas, que ocupan desde la zona de butacas hasta el escenario, e incluso en las balconadas más bajas de las que se apilan en forma de terraza conectadas por seis o siete tramo de escaleras.

El salón está dominado por unas arañas modernistas, de una altura de varias personas, que recuerdan a las que iluminaban los antiguos salones de baile que se ven en las fotos históricas del casino. Desde esa zona se hacen las entrevistas.

Además hay otras salas y espacios para disfrutar del deporte de los 52 naipes, pero aquí se programa de todo: óperas, conciertos, teatro, fiestas varias...

Fue residencia de la familia Real portuguesa... y española

Si el casino es top, el emplazamiento también. Además de lugar de vacaciones, plagado de hoteles y restaurantes, Estoril tiene una zona mucho más noble, popularizada por la prensa rosa. Diversas familias reales europeas encontraron refugio aquí durante los convulsos años de la Segunda Guerra Mundial y la posterior reestructuración política de Europa. Nosotros lo sabemos bien, porque los herederos al trono de España, Don Juan de Borbón y su hijo Don Juan Carlos, tuvieron su residencia oficial en Estoril durante 40 años.

Fue la Casa Real portuguesas la que descubrió las bondades de las playas y ricones de Estoril y la convirtió en la playa real. Esa fue la razón para la temprana construcción del ferrocarril hasta la localidad y de toda la expansión de lo que, a principio de sigle, se empezó a cnoncer como la Riviera portuguesa. La construcción del Casino se proyectó en 1914, junto a las termas y al gran hotel, terminando de dar forma a un lugar preferido de reunión para las élites de su tiempo.