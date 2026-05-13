David Torres 13 MAY 2026 - 08:58h.

Una decena de jugadores de primer nivel del Team Pro Winamax no se lo perderán

Winamax calienta motores para el Estoril Poker Fest

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LisboaEl Estoril Poker Fest ya está aquí. Cientos de jugadores se darán cita en el Casino más importante de Europa para disputar el torneo más divertido y dinámico del viejo Continente,

Estoril, con 24.000 habitantes, se encuentra a veinte kilómetros al oeste de Lisboa, la capital, a orillas del océano Atlántico. Una localidad costera cuyos encantos Pierre Calamusa no deja de alabar desde que se instaló en Portugal.

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Un Casino de primer nivel, el más grande de Europa

El Casino Estoril no es solo uno de los complejos de juego más emblemáticos de Europa, sino también un símbolo histórico y cultural de Portugal. Inaugurado en 1931, alcanzó fama internacional durante la Segunda Guerra Mundial al convertirse en refugio de espías, aristócratas y empresarios que transitaban por la neutralidad portuguesa, una atmósfera que incluso inspiró a Ian Fleming para crear la saga de James Bond. Su importancia va mucho más allá del juego: el recinto ha sido durante décadas un motor económico y turístico para la región de Cascais y Lisboa, combinando ocio, restauración, espectáculos y patrimonio arquitectónico. Hoy sigue siendo un referente del turismo de lujo en la costa atlántica portuguesa y uno de los grandes iconos del entretenimiento en la Península Ibérica.

En la década de 1960 el Casino Estoril sufrió una importante ampliación que lo convirtió en el casino más grande de Europa. Actualmente aun ostenta dicha condición.

Un dress code especial

La elegancia del Casino que alberga el torneo va de la mano con el dress code que se exige para jugar. La ropa de los contendientes tiene que cumplir con el código de vestimenta del espacio. Porque, aunque se vaya a jugar muy cerca de la playa, en el interior se exige un atuendo adecuado.

Así, no se permiten Zapatos abiertos para hombres (chanclas, sandalias, zapatillas...); Pantalones cortos deportivos; Bañadores (incluidos los shorts); Camisetas deportivas (de fútbol, etc.) o Maletas y bolsas grandes (deberán dejarse en el guardarropa del casino).

Sí se que se permite sentarse a las mesas con ropa informal, zapatillas deportivas (tipo sneakers), bermudas, gorras y sombreros (solo en la sala del torneo), zapatos abiertos para mujeres (sandalias, etc.) y mochilas pequeñas o bolsas de mano.

Lo más granado del Team Pro Winamax y del Team Pro del CNP Winamax

Diversión, lujo y calidad. Hasta seis miembros del Team Pro de Winamax estarán por las salas de prestigioso casino de Estroril con la W Roja en su pechera y defendiendo el honor del equipo. Destaca, por supuesto, la mejor jugadora española del momento, Leo Margets, que estará acompañado por los archiconocidos Davidi Kitai, Gustav Hansen, Joao Vieira y Bruno Lopes, que juega en casa, Stephane Matheu y Romain Lewis.

También han anunciado su presencia algunos rostros de los más conocidos del Campeonato Nacional de Póker Español. Los gallegos Miguel Montes, vigente campeón, y Miguel Abeijón, bajarán hasta el centro de Portugal, dónde el andaluz Ramón Fernández, uno de los primeros clasificados en el campeonato español y campeón en Sevilla, también ha anunciado que estará.

Cuatro torneos estrella, todos en formato Sismix

El casino de Estoril tiene argumentos serios para convencer a los habituales del SISMIX y de nuestro WPO: formato 6-max para todos los torneos del programa, beer pong al margen de las mesas y divertidas animaciones a orillas del mar.

El festival comenzó este martes con algunos torneos clasificatorios, pero hoy llega lo gordo con el Main Event (Con un buy in de 500 euros), que se resolverá el domingo. Le acompañan como torneos más destacados como: Batalha Real (750 €): del 13 al 14 de mayo; High Roller (1.000 €): del 16 al 17 de mayo y el Monster Stack (300 €): del 16 al 17 de mayo