Benjamin Legrusley, primer líder del Estoril Poker Fest tras arrasar al español Samuel Ruiz

David Torres 14 MAY 2026 - 01:52h.

Así te hemos contado el Día 1A del Estoril Poker Fest

Al final del día sobrevivió solo un español

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EstorilBenjamin Legrusley es el primer líder de esta primera edición del Estoril Poker Fest. Embolsa 1.836.000. de fichas y lidera el ejército de los primeros 46 clasificados al Día 2 (sábado en el que ya todo cobran). Pasadas las doce de la noche, el español Samuel Ruiz y su All-in con Reyes fue superado por una pareja de Ases de Legrusley y un color y dejó el field con Gustavo Urrejola como único español clasificado Por el camino se quedaron, Samuel Ruiz Fernando Sánchez, Jorge Castañeda, Marcos García, Elisa Duque, Jorge Rodríguez, David Guerra y Mario Rodrigo.

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A Legrusley le sigue con algo más de 1 millón Moundir zoughari.

El festival internacional de póker volvió a escena con fuerza en el Casino Estoril. El Estoril Poker Fest arrancó su primera nueva edición reuniendo a jugadores profesionales y aficionados en uno de los enclaves más emblemáticos del circuito ibérico: Con un Main Event de 500 euros y formato 6-Max, el campeonato apuesta por mesas más rápidas, agresivas y espectaculares, un estilo que cada vez gana más adeptos entre los amantes del Texas Hold’em y que facilitó la rapidez con la que se resolvió este primer Día 1A. Por las mesas estará lo más granado del póker ibérico e infinidad de jugadores franceses, no en vano, muchos de los clasificatorios online fueron a través de Winamax, la principal sala online de las que operan en España o Francia. Cabe recordar que, este evento, además, ocupa el espacio que deja en el calendario el Sismix de Marrakech que organizaba Winamax.

Pero eso es pasado, el presente es que durante seis días, el complejo portugués acogerá torneos bounty, high roller, satélites y eventos paralelos en una cita que ya se ha consolidado dentro del calendario del póker europeo. La prueba son los 284 jugadores registrados en el Main Event y los 777 en el Apertura Mystery.

Los españoles

En el Opener Mystery, Omar López, fue el último español en pie. Es granadino, tiene un restaurante y, siempre que puede, se escapa a jugar. Estuvo en la final del CNP Winamax 2025 en Madrid y este año ha ganado una entrada vía satélite, por lo que aspira a repetir. En Portugal acabó quinto, se lleva 2920 euros y va a seguir jugando el Main event a partir de este jueves. Thomas Rayssiguier se embolsó los 12.500 euros del premio.

A Estoril ha venido con Luis Cortés, Ramón Fernández y un grupo de habituales jugadores andaluces. "La idea es quedarnos y jugar el main event hasta el final". De hecho, confiesa, no tiene viaje reservado hasta el lunes. Por aquí también estaban Miguel Montes, Team Pro CNP o Carlos Sáez, campeón en 2024.

El Día 1A del Main Event en este Estoril Poker Fest se cerró con 284 registros totales, de los cuales pasaron al día 2 un total de 47 jugadores, dónde ya cobrarán todos. Los jugadores tuvieron 13 niveles para registrarse y recomprar si son eliminados. A partir de entonces, los 106 supervivientes empezaron una encarnizada batalla en la que la sesión no finalizará hasta que estalle la burbuja de premios. El porcentaje de participantes que entrará en premios es del 16, 6%, que es el objetivo de este y del resto de días 1 del torneo, por lo que pasaron menos de medio centenar.

Los Team Pro de WInamax

Como en cualquier evento dónde Winamax está, sus Team Pro entran en escena. Este miércoles Gus Hansen, Joao Vieira y Romain Lewis se dejaron ver por el lujoso y famoso casino de Estoril. Este jueves, el Día 1B.

Una ex del Team Pro, Gaelle Baumann, es la única mujer que pasó al Día 2.