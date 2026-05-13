Arrancanos

David Torres 13 MAY 2026 - 13:00h.

El casino de Estoril es el más grande de Europa

Arranca la fiesta del póker europeo desde Estoril: Recinto de lujo, calendario, jugadores y dresscode

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EstorilEl festival internacional de póker vuelve a escena con fuerza en el Casino Estoril. El Estoril Poker Fest arranca su primera nueva edición reuniendo a jugadores profesionales y aficionados en uno de los enclaves más emblemáticos del circuito ibérico. Con un Main Event de 500 euros y formato 6-Max, el campeonato apuesta por mesas más rápidas, agresivas y espectaculares, un estilo que cada vez gana más adeptos entre los amantes del Texas Hold’em. Por las mesas estará lo más granado del póker ibérico e infinidad de jugadores franceses, no en vano, muchos de los clasificatorios online fueron a través de Winamax, la principal sala online de las que operan en España o Francia.

Durante seis días, el complejo portugués acogerá torneos bounty, high roller, satélites y eventos paralelos en una cita que ya se ha consolidado dentro del calendario del póker europeo. La organización espera una importante presencia de jugadores españoles desplazados desde ciudades como Madrid, Sevilla o Barcelona, atraídos tanto por la estructura del torneo como por el ambiente competitivo que ofrece el histórico casino luso. En ElDesmarque te iremos contando minuto a minuto lo que acontece cada día. El Main Event comienza hoy y acabará el domingo. Acompáñanos.

Sigue aquí el Estoril Poker Fest 2026