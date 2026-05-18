Hugues Mazerolle, streamer de Winamax, primer campeón del Estoril Poker Fest

David Torres 18 MAY 2026 - 00:36h.

El francés se lleva cien mil euros tras dejar en la cuneta a 2011 jugadores

Quién es quién en la mesa final del Estoril Poker Fest

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EstorilHugues Mazerolle, alias Chotec, streamer de Winamax, que gastó ocho reentradas para jugar el main event, es el primer y flamante ganador de este Estoril Poker Fest de récord.

El francés, aunque vive en Malta, llegó como uno de los jugadores con más fichas al inicio de la final. Su experiencia en torneos sis-mix, tanto en vivo como online, le convertían en uno de los grandes favoritos para llevarse los 100.000 euros del premio y confirmó las previsiones. Jugador que lleva casi diez años en el póker profesional, acumula múltiples títulos online, es streamer para Winamax y, aunque no es fan del live, participa en circuitos como EPT y WSOP-C, con un 3º puesto en el WPO Madrid 2022. Este verano tiene idea de estrenarse en las WSOP de Las Vegas.

Chotec fue un titán en la mesa final

El mano a mano final contra Joao Pimentel apenas le duró quince minutos. Antes, eso sí, se cargó a Hugo Soares y Dilan Lauret, de la mesa final. Merecido premio para el galo que se lleva el mayor premio de su carrera.

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Y no lo tuvo fácil. Pasadas las 16.30 horas, el Estoril Poker Fest, ya sin Team Pro de Winamax, encaraba su recta final. La eliminación de Laurent Amri dejaba a siete participantes en la mesa final: Dylan Lauret 21.65M; Jose Pimentel Quintas 21.45M; Hugues Mazerolle 17.52M; Leo Philippe 16.02M, Joao Pedro Ferreira 10.32M, Ivo Almeida 9.27M y Hugo Miguel Soares 6.27M. Entre ellos iba a estar el campeón de esta primera edición de un festival que ha batido los récords de participación en Portugal.

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Sin españoles tras la comida y los Team Pro al High Roller

Fue una mesa final sin españoles. No en vano, poco después de comer, Sesé López, profesor de piano fue el último español eliminado dejando sin jugadores patrios el Main Event. Se embolsa 6700 euros. Quedaban por entones 11 jugadores en pie. Antes que él se habían marchado para casa Ramón Fernández (13º y 6700 euros) y Andoni Martínez (15º y 5.400 euros).

A pesar de todo, buen papel de la armada patria que colocó 29 jugadores en la final y que demostró que el nivel del póker nacional sube cada año.

Por lo que a los Team Pro se refiere, este domingo se dejaron ver por el Casino de Estoril, el más grande de Europa, Pierre Calamusa y David Kitai. Los dos compitieron en el High Roller, el torneo más caro de todos los paralelos. El belga Kitai acabó sexto.

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