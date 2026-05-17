David Torres 17 MAY 2026 - 18:59h.

Estoril Poker Fest, en directo la gran final

Cuatro portugueses y tres franceses se jugarán el título

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EstorilPasadas las 16.30 horas, el Estoril Poker Fest, ya sin Team Pro de Winamax, encaraba su recta final. La eliminación de Laurent Amri dejaba a siete participantes en la mesa final: Dylan Lauret 21.65M; Jose Pimentel Quintas 21.45M; Hugues Mazerolle 17.52M; Leo Philippe 16.02M, Joao Pedro Ferreira 10.32M, Ivo Almeida 9.27M y Hugo Miguel Soares 6.27M. Entre ellos está el campeón de esta primera edición de un festival que ha batido los récords de participación en Portugal.

Será una mesa final sin españoles. No en vano, poco después de comer, Sesé López, profesor de piano es el último español eliminado y deja sin españoles el main event. Se embolsa 6700 euros. Quedaban por entones 11 jugadores en pie. Antes que él se había marchado Ramón Fernández (13º y 6700 euros) y Andoni Martínez (15º y 5.400 euros para casa)

Quién es quién en la mesa final del Estoril Poker Fest

Estos son los jugadores que lucharán por los cien mil euros

Dylan Lauret - 30 años, Perpiñán (Francia) 21,65 millones (62 BB)

Hace ya dos años que Dylan Lauret se considera jugador profesional. Pero lleva muchos años recorriendo las mesas live y online de nuestro juego favorito. Hoy afincado en Perpiñán, estuvo en nuestro primer WPO en Bratislava y más recientemente probó la edición francesa en Aix-les-Bains... ¡donde llegó a enfrentarse a la leyenda Gus Hansen en una mesa televisada! 32º en el último WPO, ha ido creciendo en Portugal hasta alcanzar la mesa final del Estoril Poker Fest como chipleader, tras haber jugado solo una pequeña bullet en el Day 1A, “como un top reg”. Aunque está viviendo su mayor logro en vivo, Dylan ya tiene un gran recorrido online, especialmente en nuestra parrilla de torneos: un Series, dos Pokus o incluso un 4º puesto en un Trilogy. Vino con sus amigos del equipo Paragon, y el coach-jugador prepara un bootcamp en octubre en las cercanías de Estoril. En el programa: revisión de manos, actividades varias... El jugador de 30 años tendrá un montón de spots que analizar de su semana. “He jugado spots muy interesantes contra los chicos de Nitrology [Hugo Soares al frente] con value muy fino. Pero también hay mucha varianza: tuve que ganar 7 flips de 10”, reconoce. Y probablemente tendrá que ganar más si quiere llevarse el trofeo del Estoril Poker Fest. -

José Quintas - 38 años, Oporto (Portugal) 21,45 m. (61 BB)

Es probablemente el profesional portugués más conocido después de João Vieira. De José Quintas ya se sabe que es un especialista del formato Expresso, con una victoria en una mesa de 1 millón en 2020. También se sabe que cuando juega en vivo (1,38 millones de dólares en ganancias brutas en Hendon Mob desde 2008), suele rendir mejor en modo Turbo, como demuestran sus dos victorias en “Hyper” del EPT Montecarlo en 2023 y 2024, y un gran back to back en los torneos Sprint del WPO Bratislava. Pero hoy, antes de la final del Estoril Poker Fest como co-chipleader, José Quintas nos confiesa que está listo para dejar el póker profesional. “Llevo un mes pensando en retirarme. Mis negocios me ocupan cada vez más tiempo.” Tiene muchas empresas que gestionar: inversiones inmobiliarias, una escuela privada para niños de 3 a 10 años, y sobre todo Nitrology, otra escuela de Expresso que fundó en 2018 con su mejor amigo Hugo Soares, quien también está en la final. Además, otro miembro de Nitrology, Ivo Almeida, también está en la mesa final. Un gran escaparate para su proyecto de formación. “Sí, es increíble que estemos los tres en la final. Hablamos todos los días. Nuestro objetivo con Nitrology era crear la mejor formación de Expresso del mundo.” Pero cuando llegue el momento de jugar contra ellos, José no dudará. “Haré lo necesario. Ya lo he hecho en otros torneos.” Sobre el festival, cree que es un sueño para el póker portugués. “Llevábamos cinco años esperando algo así en 6-max.” Esta noche confía en sus opciones, aunque no se considera favorito. También explica su cambio del MTT al Expresso por calidad de vida y su familia. Su hijo es autista, y quiere cambiar la visión del sistema educativo sobre ello. Incluso bromea con integrar el póker en su escuela. -

Hugues Mazerolle - edad desconocida, originario de París (vive en Malta) 17,525 m. (50 BB)

No busquéis más: el jugador más apoyado en el chat del streaming de YouTube está aquí. Su condición de co-chipleader al inicio del Day 3, su experiencia en torneos 6-max online y live, y su carácter simpático pero competitivo lo convertían en favorito para muchos. ‘Chotec’ no ha decepcionado, aumentando su stack un 50% en cuatro horas para colocarse tercero. Tras un Day 2 cómodo, tampoco sufrió demasiado hoy. “No he tenido decisiones complicadas y tampoco grandes botes contra los dos portugueses a mi izquierda [Hugo Soares y João Pedro Ferreira]. Creo que son muy buenos. Pero cuando haya que ir, iré jaja.” Jugador serio desde 2017-2018, acumula múltiples títulos online, grandes resultados y una trayectoria destacada en MTT. Tras una etapa complicada de downsing, vuelve a sentirse mejor y ha retomado el streaming. Su ABI está entre 150 y 250, con shots hasta 1K. Aunque no es fan del live, participa en circuitos como EPT y WSOP-C, con un 3º puesto en el WPO Madrid 2022 por 67.000 €. Este verano podría jugar su primer Main Event de las WSOP. “Está al 80%.” Su nickname viene de un pseudo aleatorio. -

Léo Philippe - 26 años, Le Mans (Francia) 16,025 m. (46 BB)

Léo Philippe quizá no tenga mucha experiencia live, pero está en la mesa final del Estoril Poker Fest tras una gran semana. Originario de Le Mans, trabaja como jefe de proyecto en seguros de vida y juega su primer gran festival 6-max junto a su mejor amigo Hugo. “Todo es increíble aquí. El casino es precioso, hay espacio, nada de esperas… difícil pedir más.” En Winamax juega principalmente torneos de 5 €, 10 € y 20 €, aunque con el buen tiempo prefiere otras actividades lejos del ordenador. Llegó a la final tras sufrir en el Day 2, moviéndose entre 15 y 20 ciegas durante gran parte del día. Hoy empieza con 46 ciegas y sin estrés. “Es puro disfrute. Mi objetivo era llegar a la mesa final. Hoy es mi cumpleaños, podría ser un gran regalo. Ah, y seguid a poker_mansteur en Instagram.” -

João Pedro Ferreira - 22 años, Madeira (Portugal) 10,325 m. (30 BB)

Su cara no engaña: João Pedro Ferreira es el más joven de los finalistas. Viene de Madeira (la isla que vio nacer a otro João, el más famoso del póker). Lleva tres años jugando, principalmente online, aunque siempre reserva espacio para torneos live en Portugal. Jugó dos bullets en el Main Event: Day 1C y Day 1D turbo. El Day 2 fue tranquilo, sin grandes peligros. “Nunca estuve en riesgo, fueron spots estándar.” En el Day 3 empezó con 4,4 millones y ganó un gran bote con dos reyes contra las damas de Andoni Martínez. “Tengo 30 ciegas, quedan 7 jugadores, estoy en el mejor torneo de Portugal: solo quiero disfrutar.” Su objetivo es mejorar su deep run anterior en las Gladiators Series (18.000 €). Boa Sorte! -

Ivo Almeida - 37 años, Aveiro (Portugal) 9,275 m. (27 BB)

Ivo Almeida conoce bien a dos de los rivales a los que se enfrenta en la final, ya que es coach en Nitrology. Especialista en Expresso, ya ha jugado una mesa de 1 millón (terminando segundo). Una sola bullet le bastó para llegar a la final del primer Estoril Poker Fest. “La experiencia es fantástica. He venido a ganar.” Antes del Main Event, hizo deep run en el Batalha Real (12º de 232). En el Day 2 estuvo entre 20 y 30 ciegas, sin muchos showdowns. En el Day 3 llegó a 18 millones, pero luego tuvo dificultades: “Perdí un par de all-ins, luego fue raise/fold constantemente.” Sobre compartir mesa con sus amigos, reconoce que será más difícil que contra desconocidos, pero la amistad quedará en pausa durante el juego. -

Hugo Soares - 40 años, Oporto (Portugal) 6,275 m. (18 BB)

Hacer una mesa final con su mejor amigo en uno de los mejores torneos del país era algo casi inimaginable para Hugo Soares. “Es un objetivo inalcanzable en el que tienes poco control, pero se ha hecho realidad. Estoy feliz de vivir este momento.” Cofundador de Nitrology, es un jugador versátil: cash game, MTT y Expresso. Llegó a la final como short stack tras empezar el día como chipleader. No siente presión en torneos de 500 €. Solo le interesa ganar el título. “Ya estoy contento de haber llegado hasta aquí. Es el primer gran evento en casa. Si gano, sería mi mayor cobro.” -