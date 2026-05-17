Logo de El DesmarqueEl Desmarque
Especiales
Winamax
winamax color
Al minuto

Estoril Poker Fest, en directo la gran final: tres españoles a por el título

Entrevista a Pierre Calamusa
Jugadores en el Estoril Poker Fest. Winamax
Compartir

EstorilTras un apasionante Día 2 en el que tres españoles pasaron el corte, este domingo se celebra la gran final del Estoril Poker Fest, un evento que ha batido todos los récords históricos de Portugal y que promete quedarse en el calendario. Los clasificatorios online de Winamax le dieron el empaque a esta fiesta del póker, que ha superado los dos mil registros y que hoy coronará a su campeón con un premiazo de cien mil euros.

No quedan en liza en el evento principal ningún miembro del Team Pro de Winamax, pero sí están en los diferentes torneos que se disputan en este magnífico casino de Estoril, el más grande de Europa.

El menú del día se completa con un torneo Mistery, un closer (clausura) y las finales del High Roller, el Monster Stacks y, por supuesto, el Main Event. Todo ello os lo iremos contando con detalle en ElDesmarque.

Sigue en directo la final del Estoril Poker Fest

Los que se jugarán el título

Aquí tenéis la nómina de los que se jugarán el título.

FIRSTNAME

LASTNAME

TABLE

SEAT

CHIPSCOUNT

COUNTRY

HUGO MIGUEL

SOARES

5

3

11 320 000

Portugal

HUGUES

MAZEROLLE

8

3

11 175 000

France

ANDONI

MARTINEZ

5

6

7 600 000

Spain

JOSE PIMENTEL

QUINTAS

3

4

6 615 000

Portugal

DYLAN

LAURET

5

1

6 400 000

France

ANTHONY

GUILLOUD

8

1

6 165 000

France

RAMON

FERNANDEZ

3

6

6 080 000

Spain

ILAN JEAN

SYMCHOWICZ

8

6

5 410 000

France

JOSE

LOPEZ

8

5

4 540 000

Spain

JOAO PEDRO

FERREIRA

5

5

4 390 000

Portugal

IVO

ALMEIDA

3

2

4 200 000

Portugal

D’ANGELO

CHRISTOPHE

8

2

3 940 000

France

BASTIEN

RIVIERE

1

3

3 115 000

France

RICARDO

ABREU

5

4

3 080 000

Portugal

DENNIS

BIJEN

1

5

2 675 000

Netherlands

MOUNDIR

ZOUGHARI

1

4

2 620 000

France

LEO

PHILIPPE

1

6

2 590 000

France

QUENTIN

LE DISSEZ

1

2

2 105 000

France

MARTYNAS

BRAZDZIONIS

3

3

2 015 000

Latvia

LAURENT

AMRI

3

5

1 500 000

France

El Menú del Día

Menú del día
Menú del día. El Desmarque

Comenzamos

Soy David Torres y, desde ya, les voy a contar todo lo que sucede en esta final del Estoril Poker Fest
Temas