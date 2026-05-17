Estoril Poker Fest, en directo la gran final: tres españoles a por el título
EstorilTras un apasionante Día 2 en el que tres españoles pasaron el corte, este domingo se celebra la gran final del Estoril Poker Fest, un evento que ha batido todos los récords históricos de Portugal y que promete quedarse en el calendario. Los clasificatorios online de Winamax le dieron el empaque a esta fiesta del póker, que ha superado los dos mil registros y que hoy coronará a su campeón con un premiazo de cien mil euros.
No quedan en liza en el evento principal ningún miembro del Team Pro de Winamax, pero sí están en los diferentes torneos que se disputan en este magnífico casino de Estoril, el más grande de Europa.
El menú del día se completa con un torneo Mistery, un closer (clausura) y las finales del High Roller, el Monster Stacks y, por supuesto, el Main Event. Todo ello os lo iremos contando con detalle en ElDesmarque.
Sigue en directo la final del Estoril Poker Fest
Los que se jugarán el título
Aquí tenéis la nómina de los que se jugarán el título.
FIRSTNAME
LASTNAME
TABLE
SEAT
CHIPSCOUNT
COUNTRY
HUGO MIGUEL
SOARES
5
3
11 320 000
Portugal
HUGUES
MAZEROLLE
8
3
11 175 000
France
ANDONI
MARTINEZ
5
6
7 600 000
Spain
JOSE PIMENTEL
QUINTAS
3
4
6 615 000
Portugal
DYLAN
LAURET
5
1
6 400 000
France
ANTHONY
GUILLOUD
8
1
6 165 000
France
RAMON
FERNANDEZ
3
6
6 080 000
Spain
ILAN JEAN
SYMCHOWICZ
8
6
5 410 000
France
JOSE
LOPEZ
8
5
4 540 000
Spain
JOAO PEDRO
FERREIRA
5
5
4 390 000
Portugal
IVO
ALMEIDA
3
2
4 200 000
Portugal
D’ANGELO
CHRISTOPHE
8
2
3 940 000
France
BASTIEN
RIVIERE
1
3
3 115 000
France
RICARDO
ABREU
5
4
3 080 000
Portugal
DENNIS
BIJEN
1
5
2 675 000
Netherlands
MOUNDIR
ZOUGHARI
1
4
2 620 000
France
LEO
PHILIPPE
1
6
2 590 000
France
QUENTIN
LE DISSEZ
1
2
2 105 000
France
MARTYNAS
BRAZDZIONIS
3
3
2 015 000
Latvia
LAURENT
AMRI
3
5
1 500 000
France
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Comenzamos
Soy David Torres y, desde ya, les voy a contar todo lo que sucede en esta final del Estoril Poker Fest