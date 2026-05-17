Los que se jugarán el título

David Torres 17 MAY 2026 - 12:55h.

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EstorilTras un apasionante Día 2 en el que tres españoles pasaron el corte, este domingo se celebra la gran final del Estoril Poker Fest, un evento que ha batido todos los récords históricos de Portugal y que promete quedarse en el calendario. Los clasificatorios online de Winamax le dieron el empaque a esta fiesta del póker, que ha superado los dos mil registros y que hoy coronará a su campeón con un premiazo de cien mil euros.

No quedan en liza en el evento principal ningún miembro del Team Pro de Winamax, pero sí están en los diferentes torneos que se disputan en este magnífico casino de Estoril, el más grande de Europa.

El menú del día se completa con un torneo Mistery, un closer (clausura) y las finales del High Roller, el Monster Stacks y, por supuesto, el Main Event. Todo ello os lo iremos contando con detalle en ElDesmarque.

Sigue en directo la final del Estoril Poker Fest