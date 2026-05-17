David Torres 17 MAY 2026 - 01:50h.

Hugo Soares, con 11.320.000 fichas es el líder momentáneo

Así te hemos contado el Día 2 del Estoril Poker Fest: 20 jugadores lucharán por los 100.000 euros del premio

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Estoril20 jugadores disputarán este domingo desde las 12.30 horas la finalísima de esta primera edición del Estoril Poker Fest. Entre los últimos que pugnarán este domingo por los 100.000 euros del primer premio se encuentran tres españoles. El portugués Hugo Soares, pasa como líder al embolsar 11.320.000 fichas. Ellos son los supervivientes de los 332 que empezaron este día 2, entre ellos 29 españoles ya no queda ninguno de los seis integrantes del Team Pro de Winamax, Gus Hansen, Davidi Kitai, Joao Vieira, Romain Lewiss, Bruno Lopes y Pierre Calamusa.

Cascada de eliminaciones para empezar

La jornada, como se esperaba, comenzó con una cascada de eliminaciones que, al descanso para la cena ya se había llevado por delante a dos centenares de jugadores y a Bruno Lopes, Gus Hansen, Davidi Kitai y Romain Lewis. El mejor portugués de todos los tiempos, Joao Vieira, que acabó el 104 y Pierre Calamusa, que terminó en el puesto 81, siendo el mejor de los Team Pro. El francés, de origen vietnamita, juega en casa ya que vive en Portugal.

A medida que fueron cayendo, eso sí, se engancharon al High Roller, el torneo paralelo de más prestigio y más caro de todos los que se juegan en el Estoril Poker Fest (1000 euros de buy in) y que también finalizará este domingo.

La armada española

Por lo que a los españoles se refiere, la nómina fue la siguiente: Jaime Lozano, Ramón Fernandez, Luis Cabello, Jorge Álvarez, Ander Gutiérrez, Carlos Sánchez, Sergio Fernandez, Eliezer Lomas, David Arévalo, David Senosiain, José López, Daniel Roldán, Joaquín Hernández, Omar López, Mario Rodrígo, Andoni Martínez, Mario García, Luis Cortés, Aitor Sánchez, Gustavo Urrejola, Daniel Pérez, Miguel Montes, Víctor Recio, Alberto Bana, Ibon Jaureguibeitia, Adrián Núñez, Lucia Navarro, Fernando Sánchez y Javier Hernández.

Adrián Núñez, el último eliminado

Como en el resto del field, fueron cayendo poco a poco. A la hora de la cena quedaban cuatro nada más: Adrián Núñez, Ramón Fernández, José López y Andoni Martínez. Por desgracia, para los intereses españoles, el patrio Adrián Núñez quedó eliminado en el puesto número 21, cuando apenas quedan 10 minutos para repasar al día tres. Fue el último caído, ya que al fiinal del nivel 36 se puso fin a este apasionante día 2.

De esta forma, pasan al día 3 el gallego José lopez (4.540.000 K), el andaluz Ramón Fernández (6.080.000 K) y el vasco Andoni Martínez (7.600.000 K).