David Torres 16 MAY 2026 - 10:09h.

"Me sentaría a jugar en una mesa con Jordan, Armstrong y Muhammad Ali"

La leyenda Joao Vieira, Team Pro Winamax, lo confirma: el Estoril Poker Fest ya es el torneo más grande de la historia del país

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EstorilJoao Vieira es una de las grandes leyendas del póker online mundial, cuatro veces ganador de las World Series of Poker y uno de los rostros más reconocidos del Team Pro de Winamax. Pero detrás del fenómeno conocido como “Naza114” hay mucho más que cartas y millones ganados: hay un exjugador profesional de baloncesto criado en un barrio humilde de Portugal que nunca ha olvidado de dónde viene. Lleva ganados más de 41 millones de euros, pero él esta pensando en otra cosa más terrenal.

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Mientras anuncia que el Estoril Poker Fest ya es el torneo más grande de la historia de Portugal, y clasificado para el Día 2, Joao atiende a ElDesmarque. En su entrevista, el portugués habla de disciplina, de su pasión eterna por el baloncesto, de la admiración que siente por la ACB y de su deseo de devolverle a los niños de su barrio parte de todo lo que el póker le ha dado. Un relato sincero y humano de alguien que sigue entendiendo el éxito como una oportunidad para ayudar a otros.

Bueno, preséntate. ¿Quién es Joao Vieira?

Joao Vieira es un jugador de póker conocido online como “Naza14”, He ganado cuatro brazaletes de las World Series of Poker y otros títulos importantes.

Pero antes de jugar al póker, jugabas al baloncesto, ¿no?

Sí. Jugué al baloncesto en la primera división de Portugal. Empecé muy joven, con unos seis años, y jugué hasta los 22 o 23, que fue cuando conocí el póker gracias a unos compañeros americanos que jugaban. No fui un deportista de élite, pero estuve cerca de ese nivel.

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¿Qué te dio el básquet que aún utilizas en el mundo del póker?

Disciplina. La disciplina es muy importante. También aprender a no subestimar a los demás. Pero, sobre todo, el baloncesto me regaló capacidad de trabajo y disciplina.

¿Eres jugador profesional de póker para toda la vida o esto tiene límite de edad?

"No tiene límite, mientras tu cerebro funcione rápido y bien. Pero a mí no me gustaría jugar para siempre. Hay otras cosas que me gustaría hacer. Quiero volver al baloncesto y trabajar con niños de mi barrio. Ya estoy involucrado en eso, soy vicepresidente de un equipo y es un proyecto social muy importante para mí. Me gustaría volver a casa y devolver un poco de todo lo bueno que el póker me ha dado".

¿Cómo cuáles? ¿Qué dirías que el póker te ha enseñado?

"Más que enseñarme cosas, el póker me ha dado posibilidades desde un punto de vista económico y financiero"

¿De qué barrio eres?

Soy de Nazaré (Funchal, Madeira). Cuando era pequeño era un barrio con muchos problemas de drogadicción y no era un lugar rico. Me ilusiona mucho pensar en volver algún día y ayudar.

Hay una frase muy bonita de Dikembe Mutombo que siempre recuerdo:“Cuando tienes la suerte de subir en el ascensor social, no te olvides de mandar el ascensor hacia abajo para que otros también puedan subir.”

"Hay una frase muy bonita de Dikembe Mutombo que siempre recuerdo:“Cuando tienes la suerte de subir en el ascensor social, no te olvides de mandar el ascensor hacia abajo para que otros también puedan subir.”

Eso siempre se me quedó grabado. Con todo lo que he ganado, quiero hacer algo más importante que comprar un Rolex. Eso no soy yo

¿Qué significa para ti ser Team Pro de Winamax?

Es muy bueno. Es un grupo increíble y muy divertido. El póker es una actividad muy solitaria, así que tener un equipo con quien compartir experiencias, aprender y mejorar es muy importante para mí.

¿Con quién haces más “match” dentro del equipo?

Con Adrián Maté. Es mi mejor amigo dentro del póker y uno de mis mejores amigos en la vida. Somos muy parecidos y muy competitivos. Llevo casi diez años muy cerca de él y estudiar juntos todos los días me ha ayudado muchísimo. Espero que yo también le haya ayudado a él.

¿Quién es más competitivo: un jugador de póker o un deportista profesional?

Creo que un deportista profesional. Es mucho más difícil llegar a jugar en ACB que jugar al póker en Europa. En el póker, si tienes dinero, puedes jugar. En el deporte profesional no es tan fácil.

¿Euroliga o NBA?

Euroliga. La NBA me pone un poco triste. Los mejores jugadores del mundo juegan con poca intensidad, como si fuera más show business durante 82 partidos. Me duele ver eso porque el baloncesto es mi deporte favorito.

¿Quién es tu jugador favorito de básquet de toda la historia? Dejando fuera a Michael Jordan.

Hay varios bases españoles de mi generación que fueron referencias para mí: Juan Carlos Navarro, Raúl López, Sergio Rodríguez, Ricky Rubio y un poco Sergio Llull.

Yo quería parecerme a ellos porque Michael Jordan estaba demasiado lejos como referencia. Además, como Portugal no tenía grandes equipos, mi selección era España. Ellos eran mis ídolos.

Le robaba las cintas de basket a su entrenador

¿Por qué España?

Porque tuve un entrenador llamado Pep, que había trabajado en el Joventut Badalona e incluso entrenó a Rudy Fernández. Él recibía cintas VHS con partidos de la ACB y yo las veía todas. Eran los únicos partidos internacionales que podía seguir. Así me enamoré de la ACB y, cuando llegaban Europeos, Mundiales u Olimpiadas, los jugadores españoles eran los que yo conocía.

Si pudieras sentar a tres o cuatro deportistas históricos en una mesa de póker, ¿a quién elegirías?

Michael Jordan, sin pensarlo. También Lance Armstrong, porque fue mi ídolo antes de descubrirse el dopaje. Y Muhammad Ali, por su impacto social y su mentalidad.

"Me sentaría en una mesa a jugar con Michael Jordan, sin pensarlo. También Lance Armstrong, porque fue mi ídolo antes de descubrirse el dopaje. Y Muhammad Ali, por su impacto social y su mentalidad"

¿Qué consejo darías a alguien que empieza en el póker o en el deporte profesional?

Que se divierta. No tiene sentido hacerlo si no disfrutas. Hay que intentarlo con todas las fuerzas, pero también disfrutar el camino. La vida es muy corta.

Mi objetivo siempre es dar lo mejor de mí cada día. Si haces eso, por la noche vas a dormir tranquilo y serás más feliz.

Te noto muy feliz mirando la sala. ¿Te emociona la respuesta que está teniendo el PokerFest?

Sí. La sala es preciosa y estoy muy contento de estar aquí. La última vez que jugué póker en Portugal fue hace 12 años, en esta misma sala.

Siempre soñé con volver a casa y ganar un gran torneo aquí, con mis amigos, mi padre y la gente de mi club animándome. Ver que Portugal está trayendo cada vez más eventos internacionales me ilusiona muchísimo.

Tengo muchísimas ganas de ganar un gran torneo en Portugal.

A ver si hay suerte y es esta vez.

Seguro que no voy a intentar quedar segundo.