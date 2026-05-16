David Torres 16 MAY 2026 - 03:58h.

Ya es el torneo más grande en la historia de Portugal; 332 jugadores pasan al Día 2

La leyenda Joao Vieira, Team Pro Winamax, lo confirma: el Estoril Poker Fest ya es el torneo más grande de la historia del país

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EstorilBastien Riviere es el nuevo chipleader tras embolsar 1.063.000 fichas en Estoril Poker Fest de récord. Este viernes se convirtió con 2011 registros totales (293 en el Día 1D; 840 en el Día 1C, 594 en el Día 1B y 284 en el Día 1A) en el torneo más grande en toda la historia de Portugal. La apuesta del Casino más grande de Europa, secundada por los satélites online de Winamax, es un rotundo éxito y así lo atestiguan los datos. El checo Marek Holer ganó el 1D embolsando 1.047.000 fichas.

El francés Riviere encabeza la lista de 188 clasificados que pasan al Día 2 tras superar los días 1C y 1D, es decir, que ya tienen asegurados los premios. En total, este sábado competirán 332 jugadores por colarse en la gran final del domingo.

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Éxito rotundo

Ocupar el espacio que dejaba en el calendario el Winamax Sismix de Marrakech no era nada fácil y, aunque queda margen de mejora, el primer paso está dado. Fue el Team Pro de Winamax y mejor jugador luso de la historia, Joao Vieira quien dio la noticia mientras hacía el Shufle up and deal de una jornada en la que más de medio centenar de españoles se batieron el cobre con sus rivales franceses en los diferentes torneos.

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A primera hora del día, cuando sólo había 1200 registrados, ya era el torneo más numeroso en Portugal, pero ahora, al finalizar la jornada, los 2009 se convierten en un listón altísimo para el futuro.

18 españoles pasan el corte

Por lo que a la competición se refiere, merece la pena destacar el papel de la armada española, encabezada por las leyendas Leo Margets y César Spa García, que durante toda la jornada, con recompras incluidas, pelearon por pasar al Día 2. Miguel Montes, Luis Cortés, Carlos Sáez, Juan Velasco… lo intentaron, pero no todos lo lograron.

De hecho, guerra dejó únicamente a 18 supervivientes patrios en pie. 14 del Día 1C: Ramón Fernández, Jorge Álvarez, Luis Cabello, Carlos Sánchez Cruces, Jaime Lozano, Ander Gutiérrez, Joaquín Hernández, Javier Hernández, Ibon Jaureguibeitia, José López, Victor Recio, Mario Rodrígo, Daniel Roldán, Fernando Sánchez y cuatro más en Día 1D: Mario García, Luis Cortés, Daniel Pérez y Adrián Núñez fueron los que pasaron el corte.

Los Team Pro de Winamax, los deberes hechos a medias

Dos de los Team Pro de Winamax remaron durante este viernes para llegar hasta el día 2, la española Leo Margets y el mejor portugués de todos los tiempos. Leo, sin embargo, se quedó con la miel en los labios, mientras Joao Vieira pasó con un stack de los más destacados.