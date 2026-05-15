¿Dónde estamos?

David Torres 15 MAY 2026 - 12:49h.

Se disputa el tercer día clasificatorio, así como uno turbo para dar la oportunidad a los rezagados

El gran danés Gus Hansen, Team Pro de Winamax, pasa como líder al día 2

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EstorilTras un día 1A de toma de contacto y un día 1B en el que la leyenda del póker Gus Hansen impuso su ley, llega este día 1C al Estoril Poker Fest, en el que se espera que se incremente el desembarco de españoles, la pelea de algunos Team Pro de Winamax, así como la lucha encarnizada por entrar en premios. Y es que, todos los clasificados al día 2, que se celebrará este sábado, cobran ya.

Pero eso ya se verá. De momento, lo importante son los cuatros torneos que se disputan hoy: Dos citas con el Main Event, un satélite y el Navegador, otro torneo paralelo. La jornada acabará con el Deglingo, una forma lúdica de divertirse y jugar sin tanta presión. La dinámica es sencilla. Cada jugador recibe cuatro cartas boca abajo y hay que ganar una mano de Omaha. Primero se sortea el botón y se empieza a mostrar de uno en uno la primera carta. Posteriormente el crupier destapa el flop.

Sigue Aquí el Día 1C y el Día 1D del Estoril Poker Fest