Estoril Poker Fest, en directo los días 1C y 1D Turbo: Sigue el desembarco español
Se disputa el tercer día clasificatorio, así como uno turbo para dar la oportunidad a los rezagados
El gran danés Gus Hansen, Team Pro de Winamax, pasa como líder al día 2
EstorilTras un día 1A de toma de contacto y un día 1B en el que la leyenda del póker Gus Hansen impuso su ley, llega este día 1C al Estoril Poker Fest, en el que se espera que se incremente el desembarco de españoles, la pelea de algunos Team Pro de Winamax, así como la lucha encarnizada por entrar en premios. Y es que, todos los clasificados al día 2, que se celebrará este sábado, cobran ya.
Pero eso ya se verá. De momento, lo importante son los cuatros torneos que se disputan hoy: Dos citas con el Main Event, un satélite y el Navegador, otro torneo paralelo. La jornada acabará con el Deglingo, una forma lúdica de divertirse y jugar sin tanta presión. La dinámica es sencilla. Cada jugador recibe cuatro cartas boca abajo y hay que ganar una mano de Omaha. Primero se sortea el botón y se empieza a mostrar de uno en uno la primera carta. Posteriormente el crupier destapa el flop.
Sigue Aquí el Día 1C y el Día 1D del Estoril Poker Fest
¿Dónde estamos?
Antes de seguir, conoce dónde se está celebrando el Estoril Poker Fest
Por qué es famoso el Casino dónde se está celebrando el Estoril Poker Fest: de los Reyes a James Bond
A pesar de tener poco más de veinticinco mil habitantes, Estoril, sede del Estoril Poker Fest, dónde se han dejado ver por sus mesas lo más granado del póker europeo, incluyendo numerosos Team Pro de Winamax, como Gus Hansen, Leo Margets, Joao Vieira o Pierre Calamusa, es un lugar que todo el mundo sitúa y conoce en el Viejo Continente. Y lo hace, principalmente por su Casino, el más grande de Europa. Ubicada en la parte más occidental de la Península Ibérica, Estoril es un pueblo que pertenece a Cascais, que es un municipio adscrito a la mancomunidad de la capital de Portugal, Lisboa. Es una pequeña villa que recuerda los pueblos de pescadores convertidos en destinos veraniegos que abundan en la geografía peninsular, con callejuelas confinadas entre muros blanqueados, sombreados por árboles que sortean la privacidad de las villas encaramándose a los muros y estirando sus ramas para refrescar los paseos de los veraneantes bajo el sol.Ir a la noticia
Arrancamos
Tercer día de torneo en el Estoril Poker Fest. Soy David Torres y, desde ya, os contaré todo lo que vaya sucediendo en el Casino de Estoril.