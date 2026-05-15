David Torres 15 MAY 2026 - 02:17h.

Así te hemos contado el Día 1B en directo

Ocho españoles pasaron al día 2, ya hay nueve en la semifinal

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EstorilEl gran danés Gus Hansen, Team Pro Winamax, que embolsó 1.063.000 puntos, encabezó la lista de 99 jugadores que pasaron al día 2 en este Estoril Poker Fest que concluyó su día 1B reventando cualquier previsión inicial. El jugador profesional entró tarde en el main pero, con manos arriesgadas, se cargó al anterior chipleader Yoann Surreau, para acabar la jornada como el gran rival a batir....

El Estoril Poker Fest adquirió otra velocidad este jueves. 596 jugadores registrados, de los que 99 pasaron al Día 2 confirmaron que esta nueva apuesta de póker y diversión en la primavera europea apunta buenas maneras.

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La armada española

También creció la participación española, más de 25 jugadores patrios se batieron el cobre en las mesas de la sala negra y plata del Casino de Estoril

En concreto, los que pudo confirmar ElDesmarque fueron: David Arévalo, Luis Cortes, Jaime Díaz, Pablo Garay, Elizer Lomas, Omar López, Mario Rodrigo, Javier Sáez, Alberto Bana, Adrián Guillamon, Jon Ettaouil, Víctor Fuentes, Ander Gutiérrez, Daniel Ramírez, Diego Rodríguez, David Senosiaín, Miguel Montes, Lucia Martínez, Francisco Pena, Carlos Romero, Carlos Sáez, Pablo García, Alberto Petite, Fernando Sánchez, Daniel Farina, Aaron Elosua, Sergio Fernández, Julen Gesalaga y Marcos García

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Por desgracia, al final del día sólo quedaban David Arévalo, Alberto Banam Sergio Fernández, Miguel Montes, Elizer Lomas, Omar López, Lucia Navarro y David Senosiain

Por desgracia, al final del día sólo quedaban David Arévalo, Alberto Bana, Sergio Fernández, Miguel Montes, Elizer Lomas, Omar López, Lucia Navarro y David Senosiain

Los Team Pro dan la talla

También fue el día del gran desembarco de los Team Pro de Winamax: la española Leo Margets, Davidi Kitai, Joao Vieira, Gus Hansen, Romain Lewis y Pierre Calamusa no faltaron a su cita con las mesas. Cayeron Leo y Vieira; el resto pasaron al día 2.

Precisamente Calamusa, antes de pasarse al main event, aguantó hasta la mesa final del Batalha Real . Es uno de los torneos paralelos que más llama la atención en este festival por ser bounty progresivo. El Buy-in de este torneo es de 750€ y dejó nada más y nada menos que 232 registros, lo que garantizó un prizepool de 83K.

Tres españoles Carlos Saez, Jaime Lozano y Sergio Martín fueron los últimos en ser eliminados, en un torneo que fue a manos del inglés, Morgan Gerard, que se lleva 15.000 euros más los bountys. Venció a Narcis Olaru en el Heads up, rumano de nacimiento pero miembro de la armada española porque reside en nuestro país.