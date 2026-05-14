Estoril Poker Fest, en directo el día 1B: Empieza lo serio
Tras una primera jornada que se alargó hasta la pasada medianoche en el espectacular Casino de Estoril, este jueves se disputa un día 1B en el que se confía en seguir mejorando los números de la primera jornada, en la que se firmaron 777 registros en el Apertura y 285 en el Main Event.
El caso es que el Estoril Poker Fest arranca su primera nueva edición reuniendo a jugadores profesionales y aficionados en uno de los enclaves más emblemáticos del circuito ibérico. Con un plato principal como el Main Event de 500 euros y formato 6-Max, del que el campeonato apuesta por mesas más rápidas, agresivas y espectaculares, un estilo que cada vez gana más adeptos entre los amantes del Texas Hold’em, y del que hoy se disputa el día 1B. Por las mesas estará lo más granado del póker ibérico e infinidad de jugadores franceses, no en vano, muchos de los clasificatorios online fueron a través de Winamax, la principal sala online de las que operan en España o Francia. Es día para que sigan apareciendo por el casino, además, algunos de los mejores jugadores nacionales y rostros mundialmente conocidos del Team Pro Winamax.
Hoy, además del Main Event se disputará la final del Batalha Real (750 €), así como diversos satélites de menor cuantía. En ElDesmarque te iremos contando minuto a minuto lo que acontece cada día. El Main Event comienza hoy y acabará el domingo. Acompáñanos.
Sigue aquí en directo el día 1B desde Estoril
14 apóstoles españoles en el Main Event
Hay 13 españoles en juego entre los 274 registros. Menudo tirón
- Alberto Baena
- Adrián Guillamón
- Aaron Elosua
- Jon Ettaouil
- Sergio Fernández
- Víctor Fuentes
- Marcos García
- Ander Gutiérrez
- Alberto Petite
- Daniel Ramírez
- Diego Rodríguez
- Fernando Sánchez
- David Senosiaín
- David Arévalo
Antes de seguir, los diez primeros de este miércoles
Una información que se quedó en el tintero.
Conoce un poco el entorno
Estoril es un pueblo que pertenece a Cascais, que es un municipio adscrito a la mancomunidad de la capital de Portugal, Lisboa. Es una pequeña villa que recuerda los pueblos de pescadores convertidos en destinos veraniegos que abundan en la geografía peninsular, con callejuelas confinadas entre muros blanqueados, sombreados por árboles que sortean la privacidad de las villas encaramándose a los muros y estirando sus ramas para refrescar los paseos de los veraneantes bajo el sol.
Además de lugar de vacaciones, plagado de hoteles y restaurantes, Estoril tiene una zona mucho más noble, popularizada por la prensa rosa. Diversas familias reales europeas encontraron refugio aquí durante los convulsos años de la Segunda Guerra Mundial y la posterior reestructuración política de Europa. Nosotros lo sabemos bien, porque los herederos al trono de España, Don Juan de Borbón y su hijo Don Juan Carlos, tuvieron su residencia oficial en Estoril durante 40 años.
No todo es poker....
El menú del día se completa con un torneo de Beer Pong: Nos han visitado tantas veces en los eventos live Winamax que los portugueses han aprendido a empinar el codo para enviar la bola dentro del vaso. El que para muchos es EL auténtico Main Event de la semana también se jugará en Portugal, en un ambiente que esperamos tan loco como en Marrakech.
El menú del día
Estos son los torneos previstos para hoy
Comenzamos
Buenos días, soy David Torres y ya estamos por las salas del Casino de Estoril, el más grande de Europa.