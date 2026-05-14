14 apóstoles españoles en el Main Event

David Torres Valencia, 14 MAY 2026 - 12:11h.

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Tras una primera jornada que se alargó hasta la pasada medianoche en el espectacular Casino de Estoril, este jueves se disputa un día 1B en el que se confía en seguir mejorando los números de la primera jornada, en la que se firmaron 777 registros en el Apertura y 285 en el Main Event.

El caso es que el Estoril Poker Fest arranca su primera nueva edición reuniendo a jugadores profesionales y aficionados en uno de los enclaves más emblemáticos del circuito ibérico. Con un plato principal como el Main Event de 500 euros y formato 6-Max, del que el campeonato apuesta por mesas más rápidas, agresivas y espectaculares, un estilo que cada vez gana más adeptos entre los amantes del Texas Hold’em, y del que hoy se disputa el día 1B. Por las mesas estará lo más granado del póker ibérico e infinidad de jugadores franceses, no en vano, muchos de los clasificatorios online fueron a través de Winamax, la principal sala online de las que operan en España o Francia. Es día para que sigan apareciendo por el casino, además, algunos de los mejores jugadores nacionales y rostros mundialmente conocidos del Team Pro Winamax.

Hoy, además del Main Event se disputará la final del Batalha Real (750 €), así como diversos satélites de menor cuantía. En ElDesmarque te iremos contando minuto a minuto lo que acontece cada día. El Main Event comienza hoy y acabará el domingo. Acompáñanos.

Sigue aquí en directo el día 1B desde Estoril