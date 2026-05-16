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Estoril Poker Fest, en directo el Día 2: 29 españoles a por la final y seis Team Pro de Winamax

Joao Vieira anuncia que es el torneo más grande de la historia en Portugal
Jugadores en el Estoril Poker Fest. Winamax
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EstorilTras batir el récord de Portugal como torneo más numeroso y superar los dos mil registros, este Estoril Poker Fest celebra este sábado su día 2 en el que 332 jugadores pelearán por pasar a la finalísima del domingo. En juego, el prestigio, e incrementar las ganancias, ya que todos los que se clasificaron para este sábado ya entran en premios. Será una lucha encarnizada en la que hay 29 españoles en liza, multitud de Team Pro de Winamax e infinidad de competidores franceses y locales que quieren llevarse el trofeo que les acredita como campeones de este primer Estoril Poker Fest. Seis Team Pro Winamax pasaron el corte: Joao Vieira, Pierre Calamusa, Davidi Kitai, Gus Hansen, Romain Lewis y Bruno Lopes

Joao Vieira
Joao Vieira. Winamax

El menú del día se completará con el High Roller, el paralelo más caro de todos los que se disputan en el Casino más grande del mundo, un torneo sólo Ladies, un Rodeo KO y un Turbo para cerrar la jornada. Todo, por supuesto, se lo iremos contando aquí en ElDesmarque. Shuffle up and deal señores lectores.

El menú del día
El menú del día. El Desmarque

Una mesa, como siempre, será televisada

Sigue Aquí El Día 2 del Estoril Poker Fest

Cae el primer Team Pro de Winamax

Bruno Lopes, que llegaba justo de fichas, cae a las primeras de cambio. Es uno de los 77 despedidos en este primer nivel

Bruno Lopes, en el Estoril Poker Fest
Bruno Lopes, en el Estoril Poker Fest. Winamax

Los premios

El listado de premios completo:

  • 1º.- 100.000€
  • 2º.- 74.000€
  • 3º.- 52.000€
  • 4º.- 38.000€
  • 5º.- 28.000€
  • 6º.- 21.390€
  • 7º.- 16.000€
  • 8º.- 11.500€
  • 9º.- 11.500€
  • 10º.- 9.000€
  • 11º.- 9.000€
  • Del 12º al 14º.- 6.700€
  • Del 15º al 17º.- 5.400€
  • Del 18º al 23º.- 4.300€
  • Del 24º al 29º.- 3.500€
  • Del 30º al 35º.- 2.900€
  • Del 36º al 47º.- 2.500€
  • Del 48º al 59º.- 2.200€
  • Del 60º al 71º.- 1.950€
  • Del 72º al 95º.- 1.730€
  • Del 96º al 119º.- 1.530€
  • Del 120º al 143º.- 1.350€
  • Del 144º al 191º.- 1.200€
  • Del 192º al 239º.- 1.100€
  • Del 240º al 332º.- 1.000€

Los seis Team Pro presentes

Seis Team Pro Winamax pasaron el corte: Joao Vieira, Pierre Calamusa, Davidi Kitai, Gus Hansen, Romain Lewis y Bruno Lopes

Romain Lewis
Romain Lewis. Winamax

Los principales stacks

Estos, en teoría, son los favoritos

GLOBAL TOP 10 - DAY 2

Last name

First name

Chips

Country

LEGRUSLEY

BENJAMIN

1830 000

France

RIVIERE

BASTIEN

1122 000

France

HANSEN

GUS

1063 000

Denmark

HOLER

MAREK

1047 000

Czech Republic

IRLAT

JIMMY

1044 000

France

ZOUGHARI

MOUNDIR

1020 000

France

PATANCHON

DYLAN

970 000

France

BLAISON

HUGO

970 000

France

BETOURNE

THOMAS

967 000

France

CHARLES

KENDJI

960 000

France

Benjamin Legrusley
Benjamin Legrusley. Winamax

Los ganadores de todos los torneos hasta la fecha

#1 : Opener Mystery

777

163 170

#3 : Noite Turbo - Tuesday

204

25 500

#4 : Main Event

2 011

864 730

#5 : Batalha Real

232

153 120

#6 : Bounty ITM

471

58 875

#8 : Noite Turbo - Wednesday

283

35 375

#9 : Lanche KO

534

66 750

#11 : Noite Turbo - Thursday

287

35 875

#12 : Navegador

141

47 940

Comienza la mesa televisada

Matthieu Durand hace el shuffle up and deal y anuncia los premios

El director de eventos da el pistoletazo de salida y anuncia los premios: 100.000 euros se llevará el primero; 1000 el 332.

Calamusa, en el Estoril Poker Fest
Calamusa, en el Estoril Poker Fest. Winamax

Antes de seguir, el menú del día

El menú del día
El menú del día. El Desmarque

Así está repartido el field

Así se dividen los jugadores por nacionalidades.

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WhatsApp Image 2026-05-16 at 10.26.40. eldesmarque.com

Los españoles clasificados

Sobreviven 29 jugadores nacionales:

Jaime Lozano 863K, Ramón Fernandez 772K, Luis Cabello 625K, Jorge Álvarez 596K, Ander Gutiérrez 466K, Carlos Sánchez Cruces 433K, Sergio Fernandez 369K, Eliezer Lomas 342K, David Arévalo 277K, David Senosiain 257K, José López 251K, Daniel Roldán 247K, Joaquín Hernández 241K, Omar López, Mario Rodrígo 172K, Andoni Martínez 148K, Mario Garcia 147K, Luis Cortés 140K, Aitor Sánchez 130K, Gustavo Urrejola 129K, Daniel Pérez 104K, Miguel Montes 103K, Victor Recio 92K, Alberto Bana 91K, Ibon Jaureguibeitia 74K, Adrián Núñez 73K, Lucia Navarro 67K, Fernando Sánchez 40K, Javier Hernández 27K

Jaime Lozano
Jaime Lozano. El Desmarque

Comenzamos

Buenos días, soy David Torres y, desde ya, comenzamos el seguimiento de este Día 2 del Estoril Poker Fest. 332 jugadores buscan el pase a la final.

Fichas, en el Estoril Poker Fest
Fichas, en el Estoril Poker Fest. Winamax
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