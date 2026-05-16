David Torres 16 MAY 2026 - 12:31h.

La leyenda Joao Vieira, Team Pro Winamax, lo confirma: el Estoril Poker Fest ya es el torneo más grande de la historia del país

332 jugadores pelean por colarse en la final; el ganador se llevará 100.000 euros

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EstorilTras batir el récord de Portugal como torneo más numeroso y superar los dos mil registros, este Estoril Poker Fest celebra este sábado su día 2 en el que 332 jugadores pelearán por pasar a la finalísima del domingo. En juego, el prestigio, e incrementar las ganancias, ya que todos los que se clasificaron para este sábado ya entran en premios. Será una lucha encarnizada en la que hay 29 españoles en liza, multitud de Team Pro de Winamax e infinidad de competidores franceses y locales que quieren llevarse el trofeo que les acredita como campeones de este primer Estoril Poker Fest. Seis Team Pro Winamax pasaron el corte: Joao Vieira, Pierre Calamusa, Davidi Kitai, Gus Hansen, Romain Lewis y Bruno Lopes

El menú del día se completará con el High Roller, el paralelo más caro de todos los que se disputan en el Casino más grande del mundo, un torneo sólo Ladies, un Rodeo KO y un Turbo para cerrar la jornada. Todo, por supuesto, se lo iremos contando aquí en ElDesmarque. Shuffle up and deal señores lectores.

Una mesa, como siempre, será televisada

Sigue Aquí El Día 2 del Estoril Poker Fest

14:00h Cae el primer Team Pro de Winamax Bruno Lopes, que llegaba justo de fichas, cae a las primeras de cambio. Es uno de los 77 despedidos en este primer nivel 13:58h Los premios El listado de premios completo: 1º.- 100.000€

2º.- 74.000€

3º.- 52.000€

4º.- 38.000€

5º.- 28.000€

6º.- 21.390€

7º.- 16.000€

8º.- 11.500€

9º.- 11.500€

10º.- 9.000€

11º.- 9.000€

Del 12º al 14º.- 6.700€

Del 15º al 17º.- 5.400€

Del 18º al 23º.- 4.300€

Del 24º al 29º.- 3.500€

Del 30º al 35º.- 2.900€

Del 36º al 47º.- 2.500€

Del 48º al 59º.- 2.200€

Del 60º al 71º.- 1.950€

Del 72º al 95º.- 1.730€

Del 96º al 119º.- 1.530€

Del 120º al 143º.- 1.350€

Del 144º al 191º.- 1.200€

Del 192º al 239º.- 1.100€

Del 240º al 332º.- 1.000€ 13:54h Los seis Team Pro presentes Seis Team Pro Winamax pasaron el corte: Joao Vieira, Pierre Calamusa, Davidi Kitai, Gus Hansen, Romain Lewis y Bruno Lopes 13:43h Los principales stacks Estos, en teoría, son los favoritos GLOBAL TOP 10 - DAY 2 Last name First name Chips Country LEGRUSLEY BENJAMIN 1830 000 France RIVIERE BASTIEN 1122 000 France HANSEN GUS 1063 000 Denmark HOLER MAREK 1047 000 Czech Republic IRLAT JIMMY 1044 000 France ZOUGHARI MOUNDIR 1020 000 France PATANCHON DYLAN 970 000 France BLAISON HUGO 970 000 France BETOURNE THOMAS 967 000 France CHARLES KENDJI 960 000 France 13:32h Los ganadores de todos los torneos hasta la fecha #1 : Opener Mystery 777 163 170 #3 : Noite Turbo - Tuesday 204 25 500 #4 : Main Event 2 011 864 730 #5 : Batalha Real 232 153 120 #6 : Bounty ITM 471 58 875 #8 : Noite Turbo - Wednesday 283 35 375 #9 : Lanche KO 534 66 750 #11 : Noite Turbo - Thursday 287 35 875 #12 : Navegador 141 47 940 13:21h Comienza la mesa televisada 13:17h Matthieu Durand hace el shuffle up and deal y anuncia los premios El director de eventos da el pistoletazo de salida y anuncia los premios: 100.000 euros se llevará el primero; 1000 el 332. 13:13h Antes de seguir, el menú del día 13:03h Así está repartido el field Así se dividen los jugadores por nacionalidades. 12:43h Los españoles clasificados Sobreviven 29 jugadores nacionales: Jaime Lozano 863K, Ramón Fernandez 772K, Luis Cabello 625K, Jorge Álvarez 596K, Ander Gutiérrez 466K, Carlos Sánchez Cruces 433K, Sergio Fernandez 369K, Eliezer Lomas 342K, David Arévalo 277K, David Senosiain 257K, José López 251K, Daniel Roldán 247K, Joaquín Hernández 241K, Omar López, Mario Rodrígo 172K, Andoni Martínez 148K, Mario Garcia 147K, Luis Cortés 140K, Aitor Sánchez 130K, Gustavo Urrejola 129K, Daniel Pérez 104K, Miguel Montes 103K, Victor Recio 92K, Alberto Bana 91K, Ibon Jaureguibeitia 74K, Adrián Núñez 73K, Lucia Navarro 67K, Fernando Sánchez 40K, Javier Hernández 27K 12:33h Comenzamos Buenos días, soy David Torres y, desde ya, comenzamos el seguimiento de este Día 2 del Estoril Poker Fest. 332 jugadores buscan el pase a la final.