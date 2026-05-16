Estoril Poker Fest, en directo el Día 2: 29 españoles a por la final y seis Team Pro de Winamax
La leyenda Joao Vieira, Team Pro Winamax, lo confirma: el Estoril Poker Fest ya es el torneo más grande de la historia del país
332 jugadores pelean por colarse en la final; el ganador se llevará 100.000 euros
EstorilTras batir el récord de Portugal como torneo más numeroso y superar los dos mil registros, este Estoril Poker Fest celebra este sábado su día 2 en el que 332 jugadores pelearán por pasar a la finalísima del domingo. En juego, el prestigio, e incrementar las ganancias, ya que todos los que se clasificaron para este sábado ya entran en premios. Será una lucha encarnizada en la que hay 29 españoles en liza, multitud de Team Pro de Winamax e infinidad de competidores franceses y locales que quieren llevarse el trofeo que les acredita como campeones de este primer Estoril Poker Fest. Seis Team Pro Winamax pasaron el corte: Joao Vieira, Pierre Calamusa, Davidi Kitai, Gus Hansen, Romain Lewis y Bruno Lopes
El menú del día se completará con el High Roller, el paralelo más caro de todos los que se disputan en el Casino más grande del mundo, un torneo sólo Ladies, un Rodeo KO y un Turbo para cerrar la jornada. Todo, por supuesto, se lo iremos contando aquí en ElDesmarque. Shuffle up and deal señores lectores.
Una mesa, como siempre, será televisada
Sigue Aquí El Día 2 del Estoril Poker Fest
Cae el primer Team Pro de Winamax
Bruno Lopes, que llegaba justo de fichas, cae a las primeras de cambio. Es uno de los 77 despedidos en este primer nivel
Los premios
El listado de premios completo:
- 1º.- 100.000€
- 2º.- 74.000€
- 3º.- 52.000€
- 4º.- 38.000€
- 5º.- 28.000€
- 6º.- 21.390€
- 7º.- 16.000€
- 8º.- 11.500€
- 9º.- 11.500€
- 10º.- 9.000€
- 11º.- 9.000€
- Del 12º al 14º.- 6.700€
- Del 15º al 17º.- 5.400€
- Del 18º al 23º.- 4.300€
- Del 24º al 29º.- 3.500€
- Del 30º al 35º.- 2.900€
- Del 36º al 47º.- 2.500€
- Del 48º al 59º.- 2.200€
- Del 60º al 71º.- 1.950€
- Del 72º al 95º.- 1.730€
- Del 96º al 119º.- 1.530€
- Del 120º al 143º.- 1.350€
- Del 144º al 191º.- 1.200€
- Del 192º al 239º.- 1.100€
- Del 240º al 332º.- 1.000€
Los seis Team Pro presentes
Seis Team Pro Winamax pasaron el corte: Joao Vieira, Pierre Calamusa, Davidi Kitai, Gus Hansen, Romain Lewis y Bruno Lopes
Los principales stacks
Estos, en teoría, son los favoritos
GLOBAL TOP 10 - DAY 2
Last name
First name
Chips
Country
LEGRUSLEY
BENJAMIN
1830 000
France
RIVIERE
BASTIEN
1122 000
France
HANSEN
GUS
1063 000
Denmark
HOLER
MAREK
1047 000
Czech Republic
IRLAT
JIMMY
1044 000
France
ZOUGHARI
MOUNDIR
1020 000
France
PATANCHON
DYLAN
970 000
France
BLAISON
HUGO
970 000
France
BETOURNE
THOMAS
967 000
France
CHARLES
KENDJI
960 000
France
Los ganadores de todos los torneos hasta la fecha
#1 : Opener Mystery
777
163 170
#3 : Noite Turbo - Tuesday
204
25 500
#4 : Main Event
2 011
864 730
#5 : Batalha Real
232
153 120
#6 : Bounty ITM
471
58 875
#8 : Noite Turbo - Wednesday
283
35 375
#9 : Lanche KO
534
66 750
#11 : Noite Turbo - Thursday
287
35 875
#12 : Navegador
141
47 940
Comienza la mesa televisada
Matthieu Durand hace el shuffle up and deal y anuncia los premios
El director de eventos da el pistoletazo de salida y anuncia los premios: 100.000 euros se llevará el primero; 1000 el 332.
Antes de seguir, el menú del día
Así está repartido el field
Así se dividen los jugadores por nacionalidades.
Los españoles clasificados
Sobreviven 29 jugadores nacionales:
Jaime Lozano 863K, Ramón Fernandez 772K, Luis Cabello 625K, Jorge Álvarez 596K, Ander Gutiérrez 466K, Carlos Sánchez Cruces 433K, Sergio Fernandez 369K, Eliezer Lomas 342K, David Arévalo 277K, David Senosiain 257K, José López 251K, Daniel Roldán 247K, Joaquín Hernández 241K, Omar López, Mario Rodrígo 172K, Andoni Martínez 148K, Mario Garcia 147K, Luis Cortés 140K, Aitor Sánchez 130K, Gustavo Urrejola 129K, Daniel Pérez 104K, Miguel Montes 103K, Victor Recio 92K, Alberto Bana 91K, Ibon Jaureguibeitia 74K, Adrián Núñez 73K, Lucia Navarro 67K, Fernando Sánchez 40K, Javier Hernández 27K
Comenzamos
Buenos días, soy David Torres y, desde ya, comenzamos el seguimiento de este Día 2 del Estoril Poker Fest. 332 jugadores buscan el pase a la final.