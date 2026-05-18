David Torres 18 MAY 2026 - 01:11h.

"La gente no sabe cuántas veces te has acostado antes de conseguirlo", matiza

Hugues Mazerolle, streamer de Winamax, primer campeón del Estoril Poker Fest

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Estoril"Ganar un torneo es como cuando una mujer se queda embarazada: la gente no sabe cuántas veces te has acostado antes de conseguirlo", explicaba Hugues Mazerolle, Chotec, campeón del Estoril Pokert Tour. En este caso sabemos, eso sí, que gasto ocho balas pero le salió rentable. Se lleva 100.000 euros de premio. Emocionado, pero todavía poco locuaz, este streamer de Winamax, al pedirle que celebrara el triunfo para ElDesmarque, sonría y balbuceba "Qué quieres que haga", decía poco antes de conceder su primera entrevista a la web oficial de Winamax. “Creo que es una de las finales más complicadas de los eventos tipo Winamax. Los tres de Nitrology estaban muy fuertes y además eran los dos ‘jefes’, era duro.”, contaba sobre sus rivales Hugo Soares y Joao Quintas.

Ya más suelto, el francés que vive en Malta y que es un habitual de juego online, hace las siguientes reflexiones:

¿Cómo se siente tras ganar el torneo?

“Me preguntáis cómo me siento: soy simplemente pragmático. Mi objetivo es jugar cada mano lo mejor posible, eso es lo que realmente me motiva. Lo que me satisface de verdad es haber batido un field enorme.”

¿Cuántas balas (registros) ha invertido para ganar?

“He hecho 8 bullets, y aunque podría parecer que he malgastado algunas balas, no ha sido el caso. He jugado lo mejor que he podido, pero esto es la varianza. Debería haber terminado 23º para quedar even en el torneo y 16º para el festival, y al final lo gano… es bonito. Además, como dice BenCB: ganar un torneo es como cuando una mujer se queda embarazada, la gente no sabe cuántas veces te has acostado antes de conseguirlo.”

Bueno, feliz por ganar el torneo:

“Es bonito, sí, pero no hay que quedarse aquí. Hay que ir mucho más arriba, ese es el objetivo: jugar más caro y consolidarse en los niveles más altos.”

¿Cuáles son sus próximos compromisos?

“Voy a jugar el Main de las WSOP y los sides si caigo. Es mi segunda vez en Las Vegas, después de una primera vez con 21 años (ya para jugar las WSOP).”