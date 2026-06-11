David Torres 11 JUN 2026 - 17:48h.

Es el mejor jugador de fútbol sala de la historia y seis veces elegido mejor jugador del mundo

Ricardinho: "El fútbol sala y el póker son deportes que tienen muchas cosas parecidas"

Será embajador para España de Winamax

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MadridRicardinho, el mejor jugador de fútbol sala de la historia y seis veces elegido mejor jugador del mundo, ha hecho oficial su fichaje como nuevo embajador de Winamax en España. Quien fuera el gran icono de la LNFS (Liga Nacional de Fútbol Sala) y del futsal mundial da un paso estratégico en su carrera al unirse a la plataforma de póker online líder en Europa.

El portugués dominó durante casi una década la liga española con el Movistar Inter, equipo madrileño donde conquistó múltiples títulos de liga y Copas de Europa, convirtiéndose en un icono de masas que le valieron el apodo de "El Mago". Ahora, Ricardinho tendrá el reto de demostrar que la velocidad mental, la lectura táctica de los espacios y la toma de decisiones bajo presión que tanto le valieron en el terreno de juego son iguales a la hora de sentarse en las mesas de póker.

Una anuncio oficial con secuestro y un Ricardinho feliz

Fiel al estilo disruptivo y desenfadado, Winamax ha anunciado el fichaje a través de un vídeo creativo y cargado de humor a través de su cuentas oficiales de redes. El vídeo (parte superior de la noticia) narra una parodia en la que los “servicios secretos” de Winamax, tras enterarse de que el 'Mago' quiere unirse al equipo de la W roja, deciden secuestrarlo para someterlo a un exigente examen de acceso.

El deportista, entretanto, era feliz con la apuesta. Y es que, la vinculación del astro luso con los deportes de estrategia mental viene de lejos y esconde una gran historia de trasfondo competitivo, como ya anunció en ElDesmarque. "Estoy muy ilusionado con esta alianza. Empecé jugando al póker de manera recreacional y poco a poco empecé a jugar online hasta que me puse en contacto con Winamax. Ahora que estoy retirado del fútbol le dedico mucho más tiempo tanto en online como en vivo. Además, la marca cuenta con grandes figuras mundiales como Adrián Mateos y mi compatriota João Vieira, y para mí será un orgullo compartir equipo con ellos. Aún me queda mucho por mejorar, pero estoy motivado para seguir practicando y avanzando", explica el seis veces nombrado mejor jugador de futsal.