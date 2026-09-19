David Torres 19 SEP 2026 - 16:41h.

Quedó tercero en Jeju (Corea del Sur) ganando 1.2

Adrián Mateos, el mejor español de todos los tiempos, no se perderá la final del CNP Winamax

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ValenciaAdrián Mateos vuelve a hacer historia. El jugador madrileño ha firmado otro puestazo millonario en las Triton Poker Series de Jeju y ya ocupa la cuarta posición de la All Time Money List, la clasificación que reúne a los jugadores con más ganancias en torneos de póker en vivo de toda la historia.

El madrileño terminó tercero en el 150.000 dólares 10th Anniversary Special, un resultado por el que se llevó 1.286.000 dólares. Un nuevo premio de siete cifras que dispara todavía más una trayectoria que ya le había situado entre los grandes del póker mundial. Mateos ya había entrado en el Top 10 histórico en 2024, cuando se convirtió en el primer español en alcanzar esa posición. Ahora, poco más de dos años después, ya es cuarto.

Otro podio de siete cifras para Adrián Mateos

El torneo de Jeju reunió 67 entradas y generó un prize pool de 10,05 millones de dólares. Mateos volvió a medirse con buena parte de la élite mundial de los high rollers y alcanzó una mesa final en la que también estaban nombres como Nick Petrangelo, Joao Simao, Thomas Boivin, Danny Tang o Dan Dvoress.

El español aguantó hasta los tres últimos jugadores. En ese momento se cruzó con Joao Simao en una mano que podía haberle llevado al heads-up. Mateos tenía As-10 de picas pero no pudo con la pareja de treses de Simao, que resistió y Mateos terminó tercero ganando 1.286.000 dólares.

Un nuevo resultado de siete cifras para un jugador que este mismo año ya había protagonizado el mayor premio conseguido por un español en la historia del póker: 6,37 millones de dólares por ganar las Triton Invitational de Montenegro. Y no fue su único golpe de efecto en 2026.

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De noveno a cuarto en poco más de dos años

La evolución de Adrián Mateos en la All Time Money List resulta espectacular. En 2024, Mateos dio el salto al Top 10 y ya ocupaba el noveno puesto. Su carrera ya entonces apuntaba a cotas históricas. Dos años después, el madrileño ya está instalado en la cuarta posición.

Desde entonces, su ascenso ha sido constante y, sobre todo, acompañado de premios de dimensiones extraordinarias.

En mayo llegó el triunfo en Montenegro. Mateos se impuso a 137 jugadores en las Triton Invitational y se embolsó 6.370.000 dólares, pulverizando su propio récord como jugador español con el mayor premio de la historia. Aquel triunfo le disparó todavía más en la clasificación histórica.

Unas semanas después volvió a Las Vegas y ganó su sexto brazalete de las WSOP. El premio: 4.334.411 dólares en el Super High Roller de 250.000 dólares. Con aquella victoria, Mateos ya se colocó quinto en la All Time Money List.

Ahora, después de Jeju, vuelve a subir un escalón.

Rozando los 70 millones y solo tres por delante

El tercer puesto en las Triton supone mucho más que otro gran resultado. Mateos roza ya la barrera de los 70 millones de dólares en ganancias en torneos en vivo, según la actualización de sus últimos resultados, y adelanta a Mikita Bodyakovsky.

Por delante aparecen únicamente Bryn Kenney, Stephen Chidwick y Jason Koon.

El dato adquiere todavía más dimensión por la edad del español. Mateos tiene 32 años y lleva más de una década compitiendo al máximo nivel. Con 19 años ya ganó el Main Event de las WSOP Europe y desde entonces no ha dejado de acumular títulos, brazaletes y premios millonarios.

En 2024, Mateos dio el salto al Top 10 y ya ocupaba el noveno puesto. Su carrera ya entonces apuntaba a cotas históricas. Dos años después, el madrileño ya está instalado en la cuarta posición.

Y 2026 está siendo especialmente brutal: 6,37 millones en Montenegro, 4,33 millones en Las Vegas y 1,28 millones en Jeju.

Tres resultados de siete cifras que explican cómo ha conseguido escalar hasta la zona más alta de una clasificación que reúne a varias de las mayores leyendas de la historia del póker.

Así está el All Time Money List

Así está el All Time Money List

Bryn Kenney — 90.849.210 $ Stephen Chidwick — 79.927.052 $ Jason Koon — 77.032.156 $ Adrián Mateos — 69.854.883 $ Mikita Bodyakovsky — 69.466.521 $ Isaac Haxton — 66.813.452 $ Justin Bonomo — 65.611.097 $ Dan Smith — 61.359.469 $ Daniel Negreanu — 60.677.067 $ William Alex Foxen — 59.462.863 $

Adrián Mateos ya es cuarto. El español que en 2024 entraba por primera vez entre los diez jugadores con más ganancias de la historia ya está a solo tres puestos de la cima.