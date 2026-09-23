Arranca el WPO Winamax de Aix-les-Bains: comienza lo serio con el Main Event y las estrellas en las mesas

David Torres 23 SEP 2026 - 08:01h.

Se repartirán alrededor de tres millones de euros en premios

De Adrián Mateos a Miguel Montes, los españoles a seguir en el WPO de Aix-les-Bains

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Aix-les-BainsEl WPO Winamax de Aix-les-Bains entra este miércoles en su fase decisiva. Tras los primeros torneos, llega el momento que todos estaban esperando: a las 12:00 horas comienza el Main Event de 500 euros, con 50.000 puntos iniciales y formato 6-Max. El festival afronta así su jornada grande, con Adrián Mateos y Miguel Montes, buena parte del Team Pro Winamax y numerosos WIPs ya preparados para sentarse en las mesas. Aix-les-Bains se convierte así en uno de los grandes focos del póker europeo.

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A las 12:00 empieza el Main Event

El plato fuerte arranca a mediodía con el Main Event Day 1A, un torneo de 500 euros que tendrá 50.000 puntos iniciales y niveles de 30 minutos. El registro permanecerá abierto hasta aproximadamente las 00:30 horas, por lo que los jugadores tendrán margen para incorporarse al torneo.

El objetivo del festival es alcanzar las 10.000 entradas y superar los 3 millones de euros en premios, después de que la pasada edición terminara con 9.240 entradas y más de 2,5 millones repartidos. Las cifras que rodean al WPO explican la dimensión del festival.

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Los españoles ya están en Aix-les-Bains

La representación española tendrá protagonismo desde las primeras jornadas del Main Event. Adrián Mateos y Leo Margets, integrantes del Team Pro Winamax, serán dos de los grandes nombres nacionales, mientras que Miguel Montes y Joaquín Lafoz, del Team Pro CNP Winamax, también forman parte de la expedición española.

Mateos llega además después de su paso por Jeju y con la vitola de una de las grandes estrellas del póker mundial.

Un Team Pro Winamax de lujo

El festival cuenta con una nómina espectacular del Team Pro Winamax. Además de Adrián Mateos y Leo Margets, estarán en las mesas Bruno Lopes, Davidi Kitai, Emilien Pitavy, Gus Hansen, Julien Sitbon, Mustapha Kanit y Pierre Calamusa.

Nombres con una enorme trayectoria internacional que convierten el Main Event en un torneo con mucho más que dinero en juego.

A ellos se suman numerosos WIPs franceses, con rostros conocidos de la televisión, el cine, la música, el deporte y los eSports. Entre ellos estarán Nicolas Duvauchelle, Kevin Jousset, S Pri Noir, Moundir, Thibault Tricole, Zaboutine, Vetheo y Shox.

Lo serio, y la fiesta

El espectáculo ya está servido. Ahora comienza lo serio, aunque en el WPO lo serio tampoco termina cuando se dejan las cartas sobre la mesa. Porque un torneo de Winamax no se entiende sin su parte más festiva: beer pong, Deglingo, dardos, puestos de comida, sala de fiestas y discoteca forman parte de una experiencia en la que el póker convive durante seis días con el ocio y la celebración. En Aix-les-Bains, el jugador puede buscar un premio en el Main Event y, cuando acaba la partida, seguir disfrutando del festival lejos de las mesas.