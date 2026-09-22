Póker y más en el WPO Winamax: lo que no se puede perder un jugador de póker en Aix-les-Bains

David Torres 22 SEP 2026 - 11:11h.

El póker en vivo europeo hace las maletas para Aix-les-Bains: así será el WPO de Winamax

El lago del Bourget, el Mont Revard, las termas y la abadía de Hautecombe son algunos de los planes para los jugadores que quieran desconectar de las mesas

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Aix-les-BainsEl WPO Aix-les-Bains está diseñado para que el póker sea mucho más que sentarse en una mesa, recibir seis cartas y esperar que la suerte acompañe. Del 22 al 27 de septiembre, el Casino Grand Cercle será el epicentro de seis días de competición, actividades y entretenimiento, pero quienes viajen al festival también encontrarán una ciudad para el torneo señera de Winamax y un entorno que merece la pena descubrir.

Entre un Día 1 del Main Event, un Side Event, una partida de cash o cualquiera de las actividades organizadas por Winamax, Aix-les-Bains ofrece alternativas para desconectar unas horas de las cartas. Estas son algunas de las visitas y experiencias que ningún jugador debería perderse.

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El lago del Bourget, la visita obligada

Si solo hay tiempo para una escapada, el destino está claro: el lago del Bourget. Es el mayor lago natural de Francia y uno de los grandes símbolos de Aix-les-Bains.

La Esplanade du Lac, el puerto y sus alrededores permiten disfrutar de un paseo junto al agua sin necesidad de dedicar una jornada completa. Para quienes dispongan de más tiempo existen además opciones como alquilar un kayak, practicar paddle o realizar una excursión en barco.

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Es probablemente el mejor lugar para despejar la cabeza después de varias horas de póker.

El Mont Revard para tocar techo

Otra de las excursiones imprescindibles es subir al Mont Revard. Desde sus miradores se obtiene una espectacular panorámica del lago del Bourget y de los Alpes.

El conocido mirador con pasarela de cristal es uno de los grandes atractivos de la zona y una buena opción para quienes tengan varias horas libres entre sesiones. Un coche, una subida al Revard, unas fotografías y vuelta al casino: plan perfecto para cualquier jugador que necesite aire después de una eliminación.

Una visita a la abadía de Hautecombe

A orillas del lago aparece otro de los grandes monumentos de la región: la abadía de Hautecombe, uno de los lugares históricos más importantes de Saboya.

La visita permite combinar patrimonio y naturaleza, ya que el propio desplazamiento ofrece algunas de las mejores vistas del lago. Es una alternativa especialmente interesante para quienes decidan alargar su estancia algún día antes o después del WPO.

Aix-les-Bains, una ciudad de termas

Hay otra actividad que parece especialmente diseñada para un jugador de póker: relajarse en unas termas después de una larga sesión.

Aix-les-Bains es una ciudad termal con una tradición que se remonta a la época romana. Sus aguas y sus establecimientos de bienestar forman parte de la identidad de la localidad y permiten cambiar durante unas horas la silla del casino por una sesión de descanso.

Una opción especialmente conocida es el Thermes Chevalley, en pleno entorno urbano.

Un paseo por la historia

Tampoco hace falta coger el coche para hacer turismo. El centro de Aix-les-Bains conserva buena parte de su patrimonio termal y de la época de la Belle Époque.

Entre los puntos que merece la pena visitar está el Arc de Campanus, vestigio de época romana, además de diferentes edificios históricos repartidos por el centro.

Y hay un detalle que los jugadores tendrán delante durante todo el festival: el propio Casino Grand Cercle, sede del WPO, es uno de los edificios históricos de la ciudad.

Naturaleza, gastronomía y Saboya

Aix-les-Bains permite completar el viaje al WPO Winamax con una escapada por la naturaleza, la gastronomía y la historia de Saboya. El lago del Bourget, el mayor lago natural de origen glaciar de Francia, ofrece rutas, miradores y actividades al aire libre, mientras que los alrededores permiten descubrir paisajes alpinos y pequeños pueblos con encanto. La gastronomía también forma parte del atractivo de la región, con especialidades saboyanas como la fondue, la tartiflette o la raclette, además de los vinos locales. Y para quienes quieran adentrarse en la historia, Chambéry, antigua capital de los duques de Saboya, se encuentra a poca distancia y ofrece un buen complemento cultural a la experiencia del festival.

Y, por supuesto, el Casino

El Casino Grand Cercle de Aix-les-Bains será el escenario del Winamax Poker Open (WPO) Aix-les-Bains, una cita que llevará el ambiente del festival de Winamax hasta esta localidad francesa, a orillas del lago del Bourget. El histórico casino, inaugurado en 1847 y ubicado en pleno centro de Aix-les-Bains, combina el aire clásico de uno de los grandes establecimientos termales de Francia con una amplia oferta de juego y entretenimiento. Durante varios días, sus salones se convertirán en el punto de encuentro de jugadores llegados de distintos países para disputar el Main Event y el resto de torneos del festival.