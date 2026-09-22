De Adrián Mateos a Miguel Montes, los españoles a seguir en el WPO de Aix-les-Bains

David Torres 22 SEP 2026 - 13:13h.

La armada española que buscará la gloria en el WPO Aix-les-Bains

El póker en vivo europeo hace las maletas para Aix-les-Bains: así será el WPO de Winamax

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Aix-les-BainsEl póker en vivo europeo tiene una nueva cita marcada en rojo. Del 22 al 27 de septiembre, Aix-les-Bains se convertirá en uno de los grandes puntos de encuentro del póker con el WPO Winamax, un festival que reunirá torneos, cash games, entretenimiento y jugadores llegados de distintos países. El escenario será el histórico Casino Grand Cercle, con un Main Event 6-Max de 500 euros como gran reclamo y una nutrida representación española entre los jugadores que acudirán a la cita.

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Adrián Mateos y Leo Margets, dos referentes de Winamax

La expedición española tendrá dos nombres de primer nivel dentro del Team Pro de Winamax. Adrián Mateos llega a Francia en un momento extraordinario. El madrileño acaba de escalar hasta la cuarta posición de la All Time Money List tras su tercer puesto en las Triton Series de Jeju y roza ya los 70 millones de dólares en ganancias en torneos en vivo. Con 32 años, suma seis brazaletes de las WSOP y tres premios millonarios en 2026.

A su lado estará Leo Margets, otra de las grandes embajadoras españolas de Winamax. La catalana hizo historia en 2025 al convertirse en la primera mujer en tres décadas en alcanzar la mesa final del Main Event de las WSOP, donde terminó séptima entre más de 9.000 jugadores. Su presencia vuelve a aportar experiencia y visibilidad a una armada española que tendrá mucho que decir en Aix-les-Bains.

Miguel Montes y Joaquín Lafoz, el CNP también estarán presentes

El Team Pro CNP Winamax tendrá también representación española con dos jugadores que conocen perfectamente el circuito. Miguel Montes, gallego, llegó al equipo tras proclamarse campeón de la clasificación general del CNP Winamax 2025. Antes de dedicarse al póker de competición había competido profesionalmente en ajedrez.

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También estará Joaquín Lafoz, jugador zaragozano y funcionario público que compagina su profesión con su pasión por las cartas. El maño conquistó el CNP Winamax de Barcelona en 2025, triunfo que le permitió consolidarse entre los nombres propios del circuito. Además, su afición por la música tiene una banda sonora muy concreta: Extremoduro.

Clasificados online y un programa para todos

Junto a los cuatro profesionales habrá varios jugadores españoles clasificados online a través de los satélites de Winamax, una de las vías que permite a jugadores aficionados compartir mesa con algunos de los grandes nombres del póker europeo. Winamax abrió por primera vez estas clasificaciones en España para el WPO Aix-les-Bains, con satélites desde 10 euros y paquetes que incluyen entrada al Main Event, transporte y alojamiento.

El festival arrancará el 22 de septiembre con el Opener de 250 euros. El Main Event 6-Max, de 500 euros, se disputará del 23 al 27, mientras que el Battle Royale de 750 euros, el Monster Stack de 300 y el High Roller de 1.000 completarán un programa que también incluye Side Events, Knockouts y mesas de cash game.