David Torres 24 SEP 2026 - 18:23h.

Adrián Mateos ya es cuarto jugador con más ganancias en la historia del póker: otro puestazo millonario en las Triton Series

El cuarto jugador con más ganancias de la historia cambia las Triton Series por el WPO Aix-les-Bains tras otro puestazo millonario

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Aix-les-bainsAdrián Mateos no tiene tiempo ni ganas para descansar, aunque le hace falta. El jugador español acaba de firmar un tercer puesto por 1.286.000 dólares en las Triton Series de Jeju y ya tiene preparada la siguiente parada. El madrileño afronta un viaje de unos 10.000 kilómetros y casi 24 horas para desplazarse desde Corea del Sur hasta Aix-les-Bains, previo paso por Londres, pero ya está aquí. Y, como no puede ser de otra manera, ya es será una de las grandes estrellas del Winamax Poker Open. Pero, las estrellas también tienen sus secretillos para estar siempre impecables.

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Jamón y siesta, nada más español que eso

El esfuerzo logístico es enorme, pero forma parte de la rutina de uno de los jugadores más importantes del circuito internacional. Mateos apenas ha tenido margen para recuperar fuerzas antes de volver a sentarse en una mesa de póker pero tiene un secreto que el madrileño no oculta. Ha llegado, ha saludado y, antes de sentarse a jugar en el Main Event, ha paseado por la maravillosa ciudad francesa de Aix-les-Bains hasta que ha dado con un manjar tradicionalmente español. Viviendo en Londres y habiendo estado en Corea, nada mejor que un buen bocata de ibérico para seguir adelante.

Porque hay pocas cosas más españolas que el jamón. Bueno, sí: el jamón y una buena siesta. Y si el viaje ha sido de 10.000 kilómetros y casi 24 horas, Adrián Mateos ha necesitado ambas para volver a estar al cien por cien, esto es: serio en la mesa, pero sonriente y atento con los jugadores del festival dicho esto... Su mirada en la mesa, atraviesa a cualquier rival.

De las Triton Series al WPO Aix-les-Bains

Y es que, cabe recordar que Amadi (su nick) llega a Francia después de volver a codearse con la élite de los high rollers. Su tercer puesto en el 10th Anniversary Special de 150.000 dólares le ha permitido escalar hasta la cuarta posición de la All Time Money List, con 69,85 millones de dólares acumulados en torneos en vivo.

El resultado llega después de un 2026 espectacular. En mayo conquistó 6,37 millones de dólares en Montenegro, el mayor premio conseguido por un jugador español en la historia, y en junio añadió otros 4,33 millones y su sexto brazalete de las WSOP; Mateos volvía a hacer historia en Las Vegas.

Ahora toca cambiar de escenario. Del lujo de las Triton a la fiesta del WPO, con el Casino Grand Cercle de Aix-les-Bains como siguiente destino.

La estrella española del WPO junto a Leo Margets

Y es que, el Winamax Poker Open Aix-les-Bains que se está celebrando esta semana ya tiene en Mateos a a uno de sus grandes reclamos. El festival reúne durante seis días a jugadores profesionales y aficionados en un formato que combina competición y ambiente de festival y en el que los números uno del póker mundial y español como son Adrián Mateos y Leo Margets, conviven hombro con hombro con jugadores recreacionales o aficionados. Es como jugar un partido con Messi o Cristiano Ronaldo. La catalana llegó el miércoles y hoy ha hecho el "Shuffle up and Deal" (El pistoletazo de salida al torneo principal que, por cierto, va camino de superar los registros del año pasado.

Y para ellos, para Leo y para Amadi, es una nueva parada dentro de un calendario frenético, pero una parada distinta, relajada aunque sabedores que los focos están sobre ellos.

No en vano, Adrián llega a Aix-les-Bains como cuarto jugador con más ganancias de todos los tiempos. Antes, eso sí, tendrá que superar los 10.000 kilómetros que separan Jeju de su próxima mesa.