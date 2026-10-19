David Torres Valencia, 19 OCT 2026 - 11:11h.

Jaime Sánchez: "Este nuevo trébol nace del encuentro entre dos identidades: la tradición del Circuito Nacional de Poker y la modernidad de Winamax"

La final del CNP Winamax 2026 calienta motores: fechas, horas, torneos y demás detalles que debes saber

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El Circuito Nacional de Poker (CNP) Winamax estrenará una imagen renovada de uno de sus símbolos más reconocibles con motivo de la Gran Final de 2026. El tradicional trébol que distingue a los ganadores evoluciona hacia un diseño más moderno, sin perder la esencia de un premio que forma parte de la identidad del circuito. "Este nuevo trébol nace del encuentro entre dos identidades: la tradición del Circuito Nacional de Poker y la modernidad de Winamax. Respetamos su historia. Reinventamos su forma", explica Jaime Sánchez, CEO del CNP, al presentar la filosofía de esta renovación.

El cambio representa el encuentro entre la trayectoria del circuito y la imagen de su patrocinador principal. El trébol, uno de los cuatro palos tradicionales de la baraja de póker, mantiene su protagonismo, pero adopta una estética contemporánea para acompañar una cita que reúne a los mejores jugadores de la temporada y que busca al sucesor de Miguel Montes.

Así es el nuevo trébol del CNP Winamax

El premio también cambia al ritmo del circuito. El nuevo trofeo presenta una figura tridimensional de un trébol sobre una base cilíndrica, con un acabado metálico "en tono dorado mate o bronce cepillado". La gran novedad está en su estructura: el trébol abandona la apariencia compacta para incorporar un entramado geométrico calado, que aporta ligereza visual y una estética vanguardista. En el pie que conecta la base con la figura aparecen grabados en relieve los logotipos de Winamax y del CNP. La pieza se identifica, además, con la inscripción "Ganador Evento Principal - Gran Final".

La renovación llega en un momento de crecimiento para el circuito que aspira a reeditar el récord de participantes en España para un torneo de este Buy-in. Cabe recordar que la Gran Final del CNP Winamax 2026 ya tiene fecha. La cita se celebrará del 12 al 23 de noviembre en el Gran Madrid Casino Torrelodones y aspira a superar los 2.684 registros del año pasado, con el objetivo de rebasar los 3.000 participantes en el Evento Principal.

El torneo volverá a reunir a jugadores de distintos niveles en una programación que incluye High Roller, Mini CNP y numerosas modalidades paralelas. Pero el gran objetivo será conquistar el Main Event y levantar un trofeo que simboliza la evolución de una competición que quiere seguir haciendo historia en el póker español. El trébol mantiene su identidad. Lo que cambia es su forma de representar el éxito.