Satélites, expresos y torneos: las otras vías para llegar a la final del CNP Winamax 2026

David Torres 28 OCT 2026 - 13:08h.

La final del CNP Winamax 2026 calienta motores: fechas, horas, torneos y demás detalles que debes saber

La meta: Más de 1.200 entradas antes de abrir el registro en Madrid

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MadridLa Gran Final del CNP Winamax 2026 encara la recta final de su preparación con un objetivo ambicioso: superar los 3.000 registros y convertir el Main Event en el torneo de póker en vivo de 550 euros con mayor participación de la historia de España. El despliegue del Gran Madrid Casino Torrelodones, con 126 mesas preparadas para la cita, responde a unas previsiones que siguen creciendo. La organización ya ha explicado cómo se prepara el casino para batir el récord de España, en una edición que también estrenará un nuevo trofeo y que tiene todos sus detalles y fechas confirmados.

Más de 1.200 entradas antes de abrir el registro en Madrid

La previsión de la organización es contar con unas 1.200 entradas procedentes de las distintas vías de clasificación, a las que habrá que sumar los jugadores que se inscriban directamente en Madrid. Una cifra que refleja el alcance de un sistema que combina satélites online, competiciones presenciales y promociones especiales.

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Actualmente, hay 532 entradas vivas, correspondientes a jugadores que han conseguido clasificarse, pero todavía no han utilizado su ticket. De ellas, 333 ya están confirmadas para la Gran Final. A esa cantidad se añadirán los clasificados en los torneos online que quedan por disputarse, con una previsión de más de 300 entradas adicionales.

La clasificación también llega desde los eventos en vivo. La organización calcula que 125 entradas procederán de los distintos torneos de la temporada, entre ellos las mesas finales, los ganadores de los High Roller y las competiciones de la Liga, Mini CNP, CAP y CNP Panamá.

Red Diamonds, WIPS y la novedad de los expresos

El reparto se completará con aproximadamente 100 entradas de Red Diamonds y WIPS, dos vías que contribuyen a ampliar el acceso a la cita madrileña.

A todo ello se suman los expresos, una de las novedades de esta edición. Al tratarse de la primera vez que se incorporan al CNP Winamax, resulta complicado establecer una previsión fiable sobre el número de jugadores que llegarán a la final a través de este formato.

La organización también ha anunciado un incremento de los premios garantizados, otro aliciente para una cita que se celebrará del 12 al 23 de noviembre.

Con los clasificatorios todavía en marcha y el registro directo pendiente de abrirse en Madrid, el CNP Winamax prepara una final que aspira a superar los 2.684 registros de 2025 y establecer un nuevo récord de participación en el póker español.