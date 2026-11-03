La clasificación general del CNP Winamax 2026 ya es cosa de dos: el duelo para la gran final

David Torres 03 NOV 2026 - 11:11h.

La lucha por ser campeón nacional parece cosa de dos, pero otros jugadores todavía pueden meterse de lleno en la pelea con un par de grandes resultados en Madrid.

La final del CNP Winamax 2026 calienta motores: fechas, horas, torneos y demás detalles que debes saber

Compartir







MadridLa temporada del CNP Winamax llega a su desenlace con todos los ingredientes de una gran final: una clasificación al rojo vivo, dos protagonistas separados por poco más de 130 puntos y un premio que puede cambiar el calendario de 2027. Iwan Molina llega a Madrid como líder de la clasificación general, pero Miguel Abeijón todavía tiene mucho que decir. Del 12 al 23 de noviembre, el Gran Madrid Casino Torrelodones será el escenario donde se decida quién termina el año como campeón nacional.+

PUEDE INTERESARTE De Beijo a López-Coronado, las historias y los récords que deja alicante de cara a la final del CNP Winamax en Madrid

La última parada en Alicante cambió el guion de la clasificación. Iwan Molina superó a Miguel Abeijón y se hizo con el primer puesto, con 688,10 puntos frente a los 555,03 de su rival. La ventaja es de 133,07 puntos, una diferencia que coloca a Molina en una posición privilegiada, pero que no permite dar nada por decidido antes de que se repartan las últimas cartas de la temporada.

Un líder, un perseguidor y un viaje a Las Vegas

El premio reservado al campeón nacional convierte esta lucha en algo más que una carrera por el prestigio. El primer clasificado recibirá un paquete para disputar el Main Event de las WSOP, con un buy-in de 10.000 dólares y otros 2.800 euros para gastos. Un pasaporte directo al mayor escenario del póker mundial, con Las Vegas esperando en 2027.

Molina tiene la ventaja y la presión de defenderla. Abeijón, en cambio, afronta la última cita con la oportunidad de darle la vuelta a la clasificación. Dos trayectorias que han convergido en el momento decisivo y que obligarán a seguir de cerca cada resultado de Madrid. El líder ya había demostrado su ambición en el circuito, como refleja la historia de Iwan Molina y su compromiso con el CNP Winamax.

Pero la pelea no termina ahí. Paulo Castelo ocupa la tercera posición con 535,86 puntos, a solo 19,17 de Abeijón. Ramón Fernández, cuarto con 514,18, tampoco está lejos, mientras que Guillem Núñez Escribano cierra el top cinco con 434,64 puntos. Los cinco primeros tendrán premio, así que la batalla por el podio promete ser otro de los grandes focos de atención de la Gran Final.

Una clasificación abierta hasta la última mano

Aunque Molina y Abeijón parten como los grandes favoritos para disputarse el liderato, el póker deja margen para las sorpresas. Varios resultados destacados pueden cambiar el orden de la clasificación y convertir a alguno de los perseguidores en protagonista inesperado. La Gran Final pondrá el broche a una temporada que ha combinado tradición y novedades, con el circuito decidido a respetar su historia y reinventarse. La cita de Madrid será el último examen para los jugadores que aspiran a cerrar el año en lo más alto.

El camino hasta la final también ha dejado momentos destacados, desde las paradas del circuito hasta los clasificatorios que han permitido a nuevos jugadores ganarse un sitio en la competición. El CNP Winamax ya había calentado motores con los detalles de una temporada decisiva, antes de llegar a una última cita que concentrará toda la atención.

Ahora, con la clasificación en juego y Las Vegas como recompensa, la pregunta es inevitable: ¿conseguirá Iwan Molina defender su ventaja o encontrará Miguel Abeijón la manera de darle la vuelta a la carrera? Madrid dictará sentencia.