David Torres Valencia, 19 NOV 2026 - 14:45h.

Se instaló en abril de este año en su ubicación actual; realizada en bronce, mide cerca de cuatro metros de altura

Así se prepara el Casino Torrelodones para batir el récord de España en la gran final del CNP Winamax 2026

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Quien acuda estos días al Casino Gran Madrid de Torrelodones para seguir la Gran Final del CNP Winamax 2026 encontrará una peculiar y nueva anfitriona a las puertas del recinto. Una enorme rana recibe a jugadores, acompañantes y visitantes. No es un elemento decorativo cualquiera: es la conocida Rana de la Fortuna, una escultura cargada de símbolos relacionados con la suerte, la prosperidad y el azar. Esta es la primera vez que preside la Gran Final del circuito de póker, una presencia que encaja especialmente bien con el escenario en el que se decide buena parte de la temporada.

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La historia de la rana

La rana tiene historia. Su autor es el artista Eladio de Mora, conocido como dEmo, que diseñó una figura repleta de pequeños amuletos y referencias a distintas culturas. Entre ellos aparecen símbolos tan reconocibles como el trébol de cuatro hojas, la herradura, el elefante, el escarabajo egipcio o el signo del infinito. Elementos asociados tradicionalmente a la buena fortuna que convierten la escultura en una especie de talismán gigante a las puertas de un casino.

La obra está realizada en bronce y mide cerca de cuatro metros de altura. Antes de convertirse en la anfitriona del Casino Gran Madrid de Torrelodones, fue uno de los elementos más reconocibles del Paseo de Recoletos, junto a la plaza de Colón, en pleno centro de Madrid. Allí llegó en abril de 2014, como una donación del Casino Gran Madrid a la capital.

El regalo tenía un significado especial: agradecer a Madrid que volviera a contar con un casino en la ciudad, casi 90 años después del cierre del último establecimiento de estas características. La escultura permaneció durante doce años en aquel emplazamiento, hasta que en abril de 2026 emprendió su traslado a Torrelodones.

De Colón a Torrelodones: una mudanza con historia y con polémica

La mudanza también tuvo un trasfondo administrativo y judicial. La autorización municipal para ocupar el espacio público había expirado y, en diciembre de 2023, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ordenó desmontarla al considerar irregular su permanencia prolongada. El casino recurrió la decisión y la escultura continuó en Colón hasta que finalmente fue trasladada a su nueva ubicación.

A finales de abril de 2026, la Rana de la Fortuna quedó instalada en la fuente que preside la entrada del Casino Gran Madrid de Torrelodones. Una placa recuerda la efeméride

Un talismán para la Gran Final

Desde entonces, la rana se ha convertido en una de las imágenes más reconocibles del acceso al casino. Su presencia tiene un significado especial en una competición como el CNP Winamax, donde la estrategia, la experiencia y la lectura de los rivales conviven con un componente inevitable de azar.

Los jugadores que participan en la Gran Final de 2026 tienen ahora una nueva anfitriona. Una rana de casi cuatro metros, con decenas de símbolos de buena suerte repartidos por su cuerpo, que ha cambiado el bullicio de Colón por las mesas de póker de Torrelodones. Y que, por primera vez, preside la gran cita del circuito.