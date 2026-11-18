David Torres 18 NOV 2026 - 11:11h.

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MadridLa Gran Final del CNP Winamax 2026 ya ha vivido sus primeras jornadas de competición en el Gran Madrid Casino Torrelodones. Antes de que este miércoles 18 de noviembre comience el esperado Main Event, el festival que celebra la unión del CNP con Winamax ha repartido sus primeros tréboles, ha celebrado varios torneos paralelos y ha reunido a cientos de jugadores en una semana que todavía tiene mucho recorrido. Los registros acumulados en los primeros eventos son algo inferiores a los de la pasada edición, pero el gran objetivo continúa intacto: superar los 2.684 participantes del Main Event de 2025 y alcanzar por primera vez la barrera de los 3.000.

Francisco Javier Méndez abre la Gran Final del CNPW ganando el Trébol del Apertura

La actividad arrancó el pasado jueves 12 de noviembre con el torneo Apertura, que se convirtió en el primer gran termómetro de esta Gran Final. Sus tres vuelos iniciales reunieron 1.096 registros, distribuidos entre los 228 del Día 1A, los 328 del Día 1B y los 542 del Día 1C. Un total de 194 jugadores consiguieron clasificarse para el Día 2, en el que comenzó a decidirse el primer gran título de la cita madrileña.

Fco Javier Méndez estrenó el palmarés de la Gran Final. Llegó como líder de fichas a la mesa final y confirmó su condición de favorito para llevarse el Trébol del Apertura y un premio de 27.020 euros. En el tres-handed alcanzó un acuerdo económico con Danny Wong y Javier Zufia, que terminaron segundo y tercero, respectivamente. Méndez se aseguró 20.840 euros con el pacto y añadió los 6.180 euros reservados al campeón para cerrar su victoria. Iván Molina, líder de la clasificación general del circuito, también alcanzó la mesa final, aunque terminó sexto con un premio de 6.860 euros.

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Muchos rostros conocidos

Entre los jugadores más destacados que ya se han dejado ver por las mesas de Torrelodones figuran nombres habituales del circuito y algunos de sus grandes referentes. Tom Bedell, uno de los rostros más reconocibles del póker nacional, ha participado en el High Roller, donde también han competido David Nus, campeón del Main Event de 2025; Miguel Montes, vigente campeón nacional; Ramón Fernández, Paulo Castelo, Abraham Serrano, Joaquín Lafoz y Manuel Borges, entre otros. También destaca la presencia de Iwan Molina, que llega a Madrid como líder de la clasificación general, con Miguel Abeijón (Beijo) como principal perseguidor. A ellos se suma Guanyar, uno de los invitados más reconocibles de Winamax, que aporta el componente mediático a una competición que reúne a profesionales, habituales del circuito y personalidades del entretenimiento.

El High Roller también apunta alto

Otro de los grandes focos de atención ha sido el High Roller. Su Día 1 cerró con 287 registros y 150 jugadores clasificados para la siguiente jornada. Pablo García terminó como líder, con 429.000 puntos, por delante de Marco López-Coronado (375.000) y Tom Bedell (374.000). Entre los participantes también estuvieron nombres destacados del circuito como Ramón Fernández, David Nus, campeón del Main Event de 2025, Iwan Molina, Miguel Montes y Paulo Castelo.

El festival también ha dejado ya otros campeones en sus torneos paralelos. Víctor Aubeso se impuso en el Win the Button, mientras que el 6-Max y el Omaha han formado parte de una programación que mantiene la actividad en Torrelodones durante toda la semana.

El récord sigue en juego

Los primeros números sirven para medir el ambiente de la Gran Final, pero el gran examen empieza ahora. El año pasado, el Main Event alcanzó los 2.684 registros, una cifra histórica que la organización quiere superar. Para esta edición se han puesto en circulación más de 1.200 entradas mediante promociones de Laroush en sus eventos en vivo, además de los paquetes conseguidos a través de los satélites online de Winamax.

El torneo principal arrancará este miércoles 18 con una entrada de 550 euros, un stack inicial de 50.000 puntos y seis vuelos de clasificación. Habrá también una modalidad Low Cost de 300 euros. La competición se prolongará hasta el lunes 23 de noviembre, por lo que todavía quedan muchos días para que los registros crezcan y la Gran Final pueda acercarse a ese objetivo de los 3.000 jugadores.

La cita cuenta con 126 mesas repartidas en tres espacios del casino, una infraestructura preparada para absorber el volumen de participación previsto. Además del Main Event, el programa incluye High Roller, Omaha, 6-Max, Mystery Bounty, Dos Vidas, El Cazador, Mini CNP y Crazy Pineapple.

Madrid ya ha empezado a vivir la gran fiesta del póker nacional. Los primeros tréboles tienen dueño, el Apertura ha superado el millar de registros y el High Roller ha comenzado con fuerza. Pero la verdadera batalla por hacer historia todavía está por comenzar.