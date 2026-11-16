El CNP Winamax 2026 busca hacer historia en Madrid: el récord de los 3.000 jugadores, a tiro

David Torres Valencia, 16 NOV 2026 - 11:11h.

Ha remodelado su mesa televisada, su trofeo y sus clasificatorios: en juego, el mejor jugador de póker del país

La clasificación general del CNP Winamax 2026 ya es cosa de dos: el duelo para la gran final

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La Gran Final del CNP Winamax 2026 arranca en el Gran Madrid Casino Torrelodones con el torneo Apertura y doce días de competición. El gran objetivo es superar los 2.684 registros de 2025 y alcanzar los 3.000 participantes en el Main Event, que comenzará el miércoles 18.

El póker español se prepara para una cita histórica. La Gran Final del CNP Winamax 2026 levanta el telón este jueves 12 de noviembre en el Gran Madrid Casino Torrelodones con un objetivo ambicioso: superar el récord de participación de la pasada edición y rebasar por primera vez los 3.000 registros en el Evento Principal.

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El festival se prolongará hasta el lunes 23 de noviembre, pero conviene distinguir las fechas: la actividad comienza hoy, a las 17:00 horas, con el torneo Apertura, mientras que el esperado Main Event, la verdadera gran batalla de esta edición, arrancará el miércoles 18.

La organización quiere mejorar los 2.684 registros que hicieron historia en 2025. Para conseguirlo cuenta con más de 1.200 entradas entregadas mediante promociones de Laroush en sus eventos en vivo y clasificaciones online a través de Winamax. El reto es mayúsculo y la preparación de esta Gran Final lleva meses en marcha.

126 mesas para intentar superar todos los récords

El despliegue organizativo estará a la altura de las expectativas. El Gran Madrid Casino Torrelodones contará con 126 mesas distribuidas en tres espacios para acoger el Evento Principal y los numerosos torneos paralelos.

Sala Francesa: será el centro neurálgico de la competición, con capacidad para 76 mesas. Allí estarán también las cajas, los puntos de Laroush Live y la dirección del torneo.

Poker Room: acogerá la mesa televisada y las retransmisiones en directo de los momentos más destacados.

Jardines de Mandalay: aportará otras 35 mesas a partir del jueves 19 de noviembre para reforzar la capacidad de los torneos paralelos.

El objetivo no es únicamente reunir a más jugadores, sino conseguir que un festival de estas dimensiones funcione sin aglomeraciones y con las mejores condiciones para los participantes. El despliegue previsto en Torrelodones refleja la magnitud del desafío.

El Main Event, la gran cita desde el miércoles 18

El torneo más esperado tendrá un buy-in de 550 euros, un stack inicial de 50.000 puntos y seis vuelos iniciales:

Día 1A: miércoles 18, a las 16:00 horas.

Día 1B: jueves 19, a las 16:00 horas.

Día 1C Low Cost: jueves 19, a las 20:00 horas. Entrada de 300 euros y 25.000 puntos iniciales.

Día 1D: viernes 20, a las 12:00 horas.

Día 1E: viernes 20, a las 20:00 horas.

Día 1F Non Stop: sábado 21, a las 11:00 horas.

La programación incluirá también High Roller, 6 Max, Omaha, Dos Vidas, Mystery Bounty, El Cazador, Mini CNP y Crazy Pineapple, entre otras modalidades.

La edición de este año llegará, además, con un nuevo símbolo para sus campeones. El tradicional trébol estrena diseño, una renovación que representa la unión entre la historia del circuito y la modernidad de Winamax. El nuevo trofeo de la Gran Final será uno de los grandes protagonistas de estos días.

Iwan Molina y Miguel Abeijón, otro duelo por resolver

La Gran Final no solo decidirá quién conquista el Evento Principal. También coronará al campeón de la clasificación general del circuito, que llega a Madrid con una pelea especialmente interesante.

Iwan Molina parte como líder con 688,10 puntos, por delante de Miguel Abeijón, que suma 555,03. Son 133,07 puntos de diferencia, una ventaja importante, pero todavía insuficiente para dar por decidido el campeonato.

Paulo Castelo, Ramón Fernández y Guillem Núñez Escribano completan los cinco primeros puestos y todavía pueden aspirar a terminar la temporada en lo más alto. El premio para el campeón nacional es especialmente atractivo: un paquete para disputar el Main Event de las WSOP de Las Vegas de 2027, con una entrada de 10.000 dólares y 2.800 euros adicionales para gastos.

Madrid ya está preparada. Desde este miércoles comienza una Gran Final que aspira a convertirse en la más multitudinaria de la historia del póker español. El primer paso será el torneo Apertura, pero todas las miradas estarán puestas en el miércoles 18, cuando arranque el Main Event y comience la carrera por superar los 3.000 registros.