David Torres Valencia, 17 NOV 2026 - 10:51h.

Del fútbol sala a la música pasando por los inlfuencers: las caras conocidas de la final del CNP Winamax 2026

La clasificación general del CNP Winamax 2026 ya es cosa de dos: el duelo para la gran final

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La Gran Final del CNP Winamax 2026 no solo reúne a algunos de los mejores jugadores de póker del panorama nacional. El torneo también contará con rostros muy conocidos del deporte, las redes sociales y el entretenimiento. Profesionales, embajadores de la marca, creadores de contenido e influencers compartirán protagonismo en una cita que convierte a Madrid en el epicentro del póker español hasta el próximo 23 de noviembre.

El Gran Madrid Casino Torrelodones acoge desde el 12 de noviembre la última gran parada de la temporada. Una competición que tiene también un importante aliciente deportivo: conocer al nuevo campeón nacional y al jugador que conseguirá un paquete para disputar el Main Event de las WSOP en Las Vegas, con una entrada valorada en 10.000 dólares y 2.800 euros adicionales para gastos.

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Iwan Molina y Miguel Abeijón, el duelo por el título

En el plano estrictamente deportivo, la clasificación general llega al desenlace con Iwan Molina y Miguel Abeijón como grandes protagonistas. Molina aterrizó en Madrid como líder con 688,10 puntos, por los 555,03 de Abeijón. Paulo Castelo, Ramón Fernández y Guillem Núñez Escribano completan los cinco primeros puestos.

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La final, por tanto, mezcla competición de alto nivel, entretenimiento y personalidades de distintos ámbitos. Una combinación con la que el CNP Winamax busca convertir su última cita del año en mucho más que un torneo de póker.

La élite del póker: los siete integrantes del Team CNP Winamax

Uno de los grandes atractivos de la competición será la presencia de los integrantes del Team CNP Winamax 2026, el grupo de siete jugadores que representa la excelencia y la regularidad dentro del circuito.

El equipo está formado por Miguel Montes (Montesinos), Ramón Fernández, Miguel Abeijón (Beijo), Carlos Domínguez, Joaquín Lafoz, Álvaro Rentero (Rente) y Agustín Trozzi. Un grupo seleccionado a partir de los resultados y méritos deportivos cosechados durante la temporada anterior y que cuenta con el respaldo de Winamax.

Ricardinho y los embajadores de Winamax

La presencia de caras conocidas va mucho más allá de las mesas profesionales. Ricardinho, considerado uno de los grandes nombres de la historia del fútbol sala, figura entre los embajadores de Winamax.

También aparecen en el entorno de la marca perfiles como Al Safir, Alberto Montalvo, Berto.peuve, César Alonso, Edu Riego, Elopi, Folagor y Guanyar, vinculados al universo de los creadores de contenido y el entretenimiento digital.

Los influencers también se sientan a la mesa

La lista de personalidades se completa con los influencers de Winamax: Ander Fighter, Midas Alonso, Th3Antonio, Vixuki y Zelaia. Creadores de contenido con comunidades muy numerosas en internet que contribuyen a acercar el póker a nuevos públicos.