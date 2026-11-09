La final del CNP Winamax 2026 será la más audiovisual de la historia

David Torres Valencia, 09 NOV 2026 - 11:11h.

Se estrena de un nuevo set para la TV Table y seis días de retransmisiones en directo

La final del CNP Winamax 2026 calienta motores: fechas, horas, torneos y demás detalles que debes saber

Compartir







El CNP Winamax 2026 se prepara para vivir una de las grandes citas de su historia. La Gran Final, que se celebrará del 18 al 23 de noviembre en el Gran Madrid Casino Torrelodones, dará un salto en su apuesta audiovisual con el estreno de un nuevo set para la TV Table y seis días de retransmisiones en directo. Una propuesta que permitirá seguir de cerca los momentos más importantes de la competición y acercar la emoción del circuito a todos los aficionados al póker.

La recta final del campeonato llega después de una temporada marcada por los satélites exprés y los torneos clasificatorios, que han multiplicado las oportunidades de acceder a las grandes citas. Torrelodones vuelve a convertirse en el epicentro del póker nacional, en una edición especial que también ha contado con el protagonismo del Team Pro de CNP Winamax en Madrid y con una clasificación general que mantiene la emoción hasta el desenlace. El circuito afronta esta nueva cita con una filosofía clara: respetar su historia y reinventarse para seguir creciendo.

PUEDE INTERESARTE Así va la general del CNP Winamax 2026 antes de la final de Madrid: en juego ser Team Pro

Seis días de retransmisiones y un nuevo set para la TV Table

La gran novedad de esta edición será el estreno de un nuevo escenario para la TV Table, una de las señas de identidad del circuito. La organización prepara seis jornadas de streaming, del miércoles 18 al lunes 23 de noviembre, para ofrecer una cobertura audiovisual de los principales torneos y mesas finales.

El calendario arrancará el miércoles 18 con el Día 3 del High Roller. El jueves 19 llegará el turno del Torneo Invitacional WiPS y la mesa final del Mystery Bounty, mientras que el viernes 20 se retransmitirá la mesa final de El Cazador Bounty.

PUEDE INTERESARTE La clasificación general del CNP Winamax 2026 ya es cosa de dos: el duelo para la gran final

El calendario

El sábado 21 concentrará la atención en el Evento Principal. La actividad continuará el domingo 22 con una nueva jornada del Evento Principal y la mesa final de las Copag Series. El broche llegará el lunes 23, con la mesa final del torneo más importante de la semana.

La Gran Final representa, además, un momento especial para un circuito que cumple 15 años acercando ininterrumpidamente el póker nacional a los jugadores. Seis días para seguir cada mano, cada eliminación y cada celebración desde Torrelodones. La experiencia audiovisual sube de nivel y el CNP Winamax quiere que nadie se pierda el desenlace de su temporada.