David Torres Madrid, 17 NOV 2026 - 12:47h.

La oleada de falsas amenazas de bomba dispara la alarma en España con mochilas y maletas sospechosas en varias ciudades

El CNP Winamax 2026 busca hacer historia en Madrid: el récord de los 3.000 jugadores, a tiro

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La Gran Final del CNP Winamax 2026 ya está en marcha en Madrid con algunos torneos paralelos como el Apertura o los primeros días del High Roller y la organización ha lanzado un aviso importante para todos los jugadores y asistentes que se desplacen hasta el Gran Madrid Casino Torrelodones. Por motivos de seguridad y siguiendo las recomendaciones de las autoridades, estará prohibido acceder a las instalaciones con mochilas, maletas, bolsas de viaje o cualquier bulto de tamaño superior al de una riñonera.

La oleada de falsas amenazas de bomba ha disparado la alarma en España con mochilas y maletas sospechosas en varias ciudades y se pretende que el festival sea un lugar seguro. La organización del CNP Winamax ha anunciado restricciones de acceso al Gran Madrid Casino Torrelodones durante la celebración de la Gran Final. No estará permitido entrar con mochilas, maletas ni bolsas de viaje, tampoco depositarlas en el guardarropa.

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La oleada de falsas amenazas de bomba dispara la alarma en España con mochilas y maletas sospechosas

Durante los últimos días, Madrid y otros puntos del país han registrado numerosas intervenciones de la Policía y la Guardia Civil tras localizar mochilas y maletas abandonadas. La mayoría de estos episodios han terminado siendo falsas alarmas, pero han obligado a activar protocolos antiexplosivos y movilizar a los especialistas TEDAX. Este contexto ha elevado las precauciones en espacios públicos y eventos multitudinarios. En este escenario, el CNP, Gran Madrid y Winamax han comunicado las nuevas condiciones de acceso para garantizar la seguridad durante la celebración del festival.

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Ni mochilas ni maletas, tampoco en el guardarropa

La prohibición es expresa. Los asistentes no podrán entrar con mochilas, maletas, bolsas de viaje ni ningún bulto que supere el tamaño de una riñonera. Además, tampoco estará permitido dejar estos objetos en el servicio de guardarropa.

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Únicamente se permitirá acceder con efectos personales de pequeño tamaño, como riñoneras, carteras o bolsos pequeños. La organización recomienda planificar la llegada con antelación para evitar problemas en los controles