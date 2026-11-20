David Torres 20 NOV 2026 - 17:35h.

El gallego fue el VIP que más lejos llegó en 2025 y aspira a repetir en 20226

Guanyar, la lesión de Aubameyang y qué ha sido más duro: 13 años sin GTA o sin estar en Primera

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MadridGuanyar es uno de los grandes animadores del CNP Winamax. Allá dónde va, crece la expectación y las risas están aseguradas. Le pasa en todos los ámbitos de su vida, pero de forma especial cuando se sienta en una mesa de póker. Y es que, en el circuito, Guanyar, el famosísimo streamer es Diego Iglesias, uno de los múltiples y buenos gallegos que juegan al deporte del naipe... Él tiene, además, el añadido, de que es famoso, por eso es embajador de Winamax, pero uno que lo conoce puede asegurar que su aura es de un tipo agradable, feliz, divertido y siempre dispuesto a hablar... hasta de póker.... Y es que aquí, Guanyar es Diego, del Dépor sí, pero competitivo en todo, aspirando a llegar a mesa final para mejorar el resultado del año pasado y olvidándose incluso del GTA VI.

¿Cómo estás viviendo la final del CNP Winamax en Madrid?

Superbién, superbién, muy contento. Hago un año justo jugando al póker y nada, es mi parada favorita porque al final es la gran final. Fue mi primer torneo de mi vida el año pasado, clavamos ahí ITM, entramos en premios, así que este año con muchísima más ilusión, sabiendo muchísimo más, habiendo estudiado mucho más y aquí divirtiéndome con grandes amigos.

Vuelves de Las Vegas… pero como en casa en ningún sitio, ¿no?

Mucho más nivel aquí, mucho más nivel aquí, mejores crupieres. O sea, lo de Las Vegas, bueno, está bien para jugarlo todos los años, está muy bien, pero como en casa en ningún sitio.

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¿Te cabrea más que te eliminen de una mesa o los vaciles de Lamine Yamal en la Kings League?

Nada, lo de la mesa, porque al final, ¿sabes?, me pica Lamine, bueno, show para los dos, pero aquí en la mesa sí que me toca los huevos porque ¿qué me queda? Irme a casa llorando, pasar por ventanilla a volver a gastar la entrada... y la mesa, la mesa, la mesa.

¿Has podido jugar ya al GTA VI antes de venir?

No lo... de momento tenemos la parada del CNP, que para mí es bastante más importante. Me hace bastante más ilusión el póker que los videojuegos, honestamente. Esta es mi gran pasión, así que eso. O sea, estoy cero preocupado y tampoco tengo ganas de jugarlo, o sea que prefiero estudiar.