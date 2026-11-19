David Torres Valencia, 19 NOV 2026 - 11:11h.

Beijo sueña con coronarse campeón del CNP Winamax y viajar a Las Vegas: "Sería increíble"

La clasificación general del CNP Winamax 2026 ya es cosa de dos: el duelo para la gran final

Compartir







Miguel Abeijón, conocido en las mesas como Beijo, persigue en Madrid el título de campeón de la clasificación general del CNP Winamax 2026. Es el segundo clasificado, por detrás de Iwan Molina, y todavía tiene opciones de darle la vuelta a la pelea en la Gran Final. Pero para el jugador gallego esta carrera tiene también un significado mucho más personal. Su hermano Roberto, fallecido, fue quien le enseñó a jugar al póker cuando apenas tenía seis años y sigue siendo su gran inspiración. Su pérdida marcó un antes y un después en su vida y le llevó a cambiar sus hábitos para intentar que se sintiera orgulloso de él. Y va camino de ello. Sólo Iwan Molina le separa del título y ahora quiere culminar la temporada con un título que tendría una dedicatoria muy especial. "Me encantaría que estuviera aquí para verlo", reconoce. Octavo en la mesa final del High Roller, le recorta puntos a Iwan Molina, pero la lucha sigue, como cuenta el propio Miguel a ElDesmarque.

¿Cómo está yendo la Gran Final de Madrid?

De momento parece que pinta bien. Estamos aquí, en la mesa final del High Roller y seguimos peleando.

¿También tienes en mente la clasificación general? ¿Es una oportunidad para recortar puntos a Iwan Molina?

La verdad es que estaría bien recortar puntos, pero ahora mismo no estoy pensando en el ranking. Cuando estás en un torneo importante es mejor centrarte en otras cosas. Al final, la clasificación la puedes ganar o perder durante el resto de la semana.

El High Roller es el torneo de mayor buy-in del festival y tiene un premio de más de 75.000 euros para el ganador. Al final quedaste octavo...

Claro. Es el torneo más caro y también el más duro. Está la gente que mejor juega. Estamos aquí y esperamos que haya suerte.

Iwan empezó mejor la Gran Final, pero tú has conseguido mantenerte en la pelea. ¿Cómo ha sido el camino hasta aquí?

Él entró en premios en el torneo de apertura. Yo solo hice ITM en el Win the Button, donde cobré con media ciega. En otro torneo me quedé fuera a falta de seis puestos para los premios, con una ciega y media. Aquí he vuelto a cobrar, también jugándome la burbuja. Ha sido un caos, pero hemos ido remando y estamos aquí.

PUEDE INTERESARTE La importante advertencia de seguridad para la Gran Final del CNP Winamax 2026 por la oleada de falsas amenazas de bomba

¿Cómo te defines como jugador? ¿Cuáles son tus principales virtudes?

Me considero un jugador que sabe adaptarse bien a las mesas, a los rivales y a las situaciones. No tengo una forma fija de jugar porque varío mucho mi estrategia dependiendo de los jugadores que tengo enfrente, el momento del torneo o el stack que llevo. Creo que esa capacidad de adaptación es mi principal virtud.

Conoces bien a Iwan Molina, tu gran rival por la clasificación. ¿Cómo lo definirías?

Es duro. Estaba con una ciega y media, se dobla cuando tenía solo tres outs para repartir el bote y consigue seguir vivo. Parecía que lo iban a eliminar y ahí sigue. A ver si lo echan ya, porque estoy deseándolo (poco después de la entrevista se quedó fuera, en undécimo puesto).

¿Cuál es la clave para ganar la clasificación general?

Al final consiste en hacer muchos ITM y sumar puntos en diferentes torneos. También puedes tener la suerte de ganar uno grande, como el Sexto o el Main Event, que te dan muchos puntos de golpe. Yo intento desplegar el juego que sé y que mejor conozco. De momento está funcionando. Si los puntos vienen acompañados, genial.

Pero cuando llegas a estas alturas y estás disputando un torneo importante (El high roller es el segundo más importante tras el main event y él acabó octavo), ya estás pensando en otras cosas. Miro la otra mesa por curiosidad para ver si han eliminado a Iwan, pero realmente estás concentrado en lo que tienes delante. Ojalá me lleve el ranking, evidentemente.

¿Vas a pelear hasta el último día? El Main Event puede repartir muchos puntos y cambiarlo todo.

Sí, sí. Voy a dar guerra hasta el final. Después las cartas dirán, pero yo pienso pelear hasta el último momento. Si me puedo ir de aquí con 200.000 euros, mejor que con los bolsillos vacíos (risas).

¿Qué significaría para ti ganar la clasificación general y conseguir el viaje a Las Vegas?

Me gustaría vivirlo. Ganar la clasificación general de un circuito como el CNP Winamax es algo que gusta mucho. Significa quedar primero entre muchísima gente y ser el mejor jugador del año. El año pasado ya me sentí muy satisfecho por terminar tercero, que es un resultado muy bueno. Pero este año poder coronarme y llevarme el trofeo a casa sería increíble. Y si además te pagan la entrada del Main Event de Las Vegas y te dan los gastos, ¿qué más quieres? Solo faltaría llegar allí y ganar el Main Event (risas).

Si consigues ganar el título, ¿en quién pensarás primero? ¿A quién se lo dedicarías?

A mi hermano, evidentemente. También a mis padres, pero sobre todo a mi hermano. Me encantaría que estuviera aquí para verlo.