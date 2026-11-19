Competicion:
Feijóo desvela al fin de qué equipo es y hasta a él se le hace raro: "Sé que es un poco extraño"
Su regreso sigue siendo una incógnita
Guanyar, reconocido creador de contenido español, atendió a ElDesmarque desde el CNP Winamax 2026 para hablar de la temporada que está protagonizando el Dépor. El streamer aplaudió el gran año del equipo en su vuelta a la élite y aguarda con ganas el regreso de Aubameyang de su lesión. No le importa cuándo, pero pide que lo haga en óptimas condiciones físícas.
En el vídeo superior puedes ver la opinión de Guanyar sobre el Deportivo y Aubameyang.