Pablo Sánchez 19 NOV 2026 - 23:44h.

Feijóo desvela al fin de qué equipo es y hasta a él se le hace raro: "Sé que es un poco extraño"

Su regreso sigue siendo una incógnita

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Guanyar, reconocido creador de contenido español, atendió a ElDesmarque desde el CNP Winamax 2026 para hablar de la temporada que está protagonizando el Dépor. El streamer aplaudió el gran año del equipo en su vuelta a la élite y aguarda con ganas el regreso de Aubameyang de su lesión. No le importa cuándo, pero pide que lo haga en óptimas condiciones físícas.