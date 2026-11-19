David Torres 19 NOV 2026 - 23:09h.

Fernando Pons, Andoni Larrabe y Juan Maceiras en el field de Madrid

La historia de la Rana gigante de la Fortuna del Casino Gran Madrid de Torrelodones: desde cuándo está y su signficado para el CNP Winamax

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ValenciaLa Gran Final del CNP Winamax 2026 reúne estos días en el Casino Gran Madrid de Torrelodones a algunos de los nombres más importantes del póker nacional. Un cita obligada ya para el póker patrio en el que coinciden jugadores acostumbrados a competir en los torneos más exigentes del calendario internacional, independientemente del buy-in. La mejor prueba está en el Winamax Mystery Bounty, donde han coincidido tres jugadores que saben lo que significa alcanzar una mesa final del Main Event de las World Series of Poker (WSOP) en Las Vegas dándole un va

Andoni Larrabe, Fernando Pons y Juan Maceiras comparten un mérito reservado a muy pocos jugadores españoles: haber llegado a los nueve últimos de la competición más prestigiosa del mundo. Tres historias diferentes, tres generaciones y un mismo escenario que ahora vuelve a reunirlos en Madrid.

Andoni Larrabe, sexto del mundo con solo 22 años

El primero en conseguirlo fue Andoni Larrabe. En 2014, cuando apenas tenía 22 años, el jugador vasco alcanzó la mesa final del Main Event de las WSOP. Su aventura terminó con una extraordinaria sexta posición, que le reportó 1.622.471 dólares.

Más de una década después, aquel resultado continúa siendo el segundo mayor premio conseguido por un español en una sola edición del Main Event de Las Vegas. Solo los dos millones de dólares que obtuvo Andrés González una década más tarde superan aquella actuación de Larrabe.

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Fernando Pons, del satélite de 30 euros al millón de dólares

Dos años después, en 2016, llegó la historia de Fernando Pons. El jugador mallorquín protagonizó una de esas actuaciones que explican por qué el póker es capaz de fabricar historias extraordinarias. Consiguió su entrada al Main Event a través de un satélite online de apenas 30 euros y acabó convirtiéndose en uno de los nueve finalistas.

Pons terminó en novena posición y se llevó un millón de dólares. Además, pasó a la historia como uno de los protagonistas del último November Nine, el formato que obligaba a esperar varios meses entre la disputa de los últimos nueve puestos y la mesa final definitiva. Las WSOP abandonarían después aquella fórmula.

Juan Maceiras, protagonista de la última gran gesta española

La tercera pieza de esta reunión es Juan Maceiras. El gallego devolvió al póker español a una mesa final del Main Event en 2023, cuando alcanzó los últimos nueve puestos de la edición más multitudinaria disputada hasta entonces.

Maceiras terminó octavo y consiguió 1.125.000 dólares. Su actuación volvió a situar al póker español entre los protagonistas del torneo más importante del calendario mundial.

Y por lo visto el martes en el High Roller de esta Gran Final del CNP Winamax, el gallego conserva intacta una de sus señas de identidad: su capacidad para convertir una mesa de póker en algo bastante más entretenido que una simple sucesión de manos.

Ahora, los tres coinciden en el Mystery Bounty de la Gran Final. Un torneo que sirve para comprobar que el CNP Winamax 2026 no solo reúne cantidad de jugadores, sino también una concentración de talento y experiencia al alcance de muy pocos eventos del calendario nacional.