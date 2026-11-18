David Torres 18 NOV 2026 - 09:09h.

El CNP Winamax 2026 busca hacer historia en Madrid: el récord de los 3.000 jugadores, a tiro

Se decide el campeón de la etapa de Madrid y el campeón de la general

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MadridHa llegado el día. Arranca en Madrid la gran final del CNP Winamax 2026, un acontecimiento que aspira a convertirse en el más multitudinario de la historia del póker nacional en su segmento. La unión del Circuito Nacional de Póker (CNP) con Winamax, la mayor sala online de póker que opera en España, ha convertido esta cita en un evento sin precedentes. Madrid tiene por delante seis días decisivos. El objetivo es batir todos los récords y coronar al nuevo campeón nacional del póker.

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Siete claves para entender la final

Estas son las claves para entender qué hace especial esta edición:

- Un récord al alcance: el objetivo es superar los 2.684 registros de 2025 y alcanzar los 3.000 participantes en el Main Event. Todos los detalles del reto histórico.

- Doce días de competición: el festival se celebra del 12 al 23 de noviembre en el Gran Madrid Casino Torrelodones. El Main Event comienza este miércoles 18.

- Un despliegue espectacular: 126 mesas repartidas en tres espacios para acoger el torneo principal y las competiciones paralelas.

- Más televisión que nunca: seis días de retransmisiones en directo, del 18 al 23 de noviembre, y un nuevo set para la mesa televisada. La apuesta audiovisual de esta edición.

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- Estrellas de otros deportes y del entretenimiento: Ricardinho, influencers, músicos y creadores de contenido también se sentarán en las mesas. Quién es quién en la gran final.

- Un título y un billete a Las Vegas: Iwan Molina llega como líder de la general (688,10 puntos), seguido de Miguel Abeijón (555,03). El campeón conseguirá una entrada de 10.000 dólares para el Main Event de las WSOP de Las Vegas 2027 y 2.800 euros para gastos.

- Un equipo profesional en juego: los mejores clasificados también pelearán por formar parte del Team Pro CNP Winamax 2027. Así está la clasificación general.