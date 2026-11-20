David Torres 20 NOV 2026 - 22:42h.

Así te hemos contado el Día 3 de la final del CNP Winamax

Hay 45 registros más que el año pasado, pero alcanzar los 3.000 parece complicado

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MadridLa Gran Final del CNP Winamax 2026 entra en su momento decisivo con Joaquín Lafoz como uno de los grandes protagonistas del Main Event. El jugador, integrante del Team Pro del circuito gracias a la clasificación que consiguió el año pasado (Ganó el CNP de Barcelona), afronta sus últimos compases con esa condición, que perderá esta temporada, con un objetivo claro: despedirse a lo grande y pelear por llegar hasta la mesa final.

La jornada ha dejado también un dato importante para la historia del circuito. Con los registros contabilizados hasta ahora, la edición de 2026 suma 45 entradas más que el año pasado, cuando se estableció el récord de participación. La posibilidad de superarlo está sobre la mesa, aunque habrá que esperar al sábado a las 19:00 horas para conocer los registros definitivos y saber si la Gran Final vuelve a batir su propia marca.

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Lafoz, ante su última oportunidad como Team Pro: Del Zaragoza y apasionado de Extremoduro

Lafoz afronta esta Gran Final con una motivación añadida. El zaragozano consiguió su plaza en el Team Pro del CNP Winamax gracias a su clasificación en la temporada pasada, un reconocimiento que ahora perderá al no poder mantener esa posición. Por eso, el Main Event de Madrid tiene un componente especial: quiere cerrar su etapa como integrante del equipo con una actuación que esté a la altura de lo conseguido.

Apasionado de Extremoduro, este funcionario de Agricultura quiere sembrar en La Vereda de la Puerta de Atrás para grabar su nombre de nuevo entre los mejores del póker español.

El torneo entra ya en su fase decisiva. Este sábado se disputarán los cuartos de final, correspondientes al Día 2, repartidos en dos turnos: el primero comenzará a las 12:00 horas y el segundo, a las 17:00. Los supervivientes se reunirán el domingo para disputar la semifinal, antes de que el lunes llegue el momento más esperado: la mesa final que decidirá al campeón de esta Gran Final.

Los WIPs que siguen vivos en el Main Event

La presencia de creadores de contenido y personalidades del mundo digital también está siendo uno de los atractivos de esta edición. Entre los WIPs que continúan con opciones de avanzar figuran Ricardinho, Yoel Folagor, Edu Riego, Ander Sánchez y Th3Antonio. Todos ellos siguen en la pelea por alcanzar las siguientes rondas de un Main Event que reúne a profesionales, habituales del circuito y rostros populares.

El récord de participación sigue en juego

La cifra provisional ya supera en 45 registros la del año pasado, cuando el CNP Winamax estableció el récord nacional con 2.684 entradas. Sin embargo, todavía no hay nada definitivo. La organización dará a conocer el sábado a las 19:00 horas el recuento que permitirá confirmar si esta Gran Final vuelve a hacer historia. El objetivo de alcanzar los 3.000 jugadores continúa siendo uno de los grandes retos de la cita madrileña, aunque parece una quimera. ¿Se puede superar los 2684? Sí... Llegar a 3000 es otra cosa.