David Torres Valencia, 20 NOV 2026 - 11:54h.

Claudio Mota lidera el segundo día del CNP Winamax 2026, que super el récord de España y se acerca a los 3.000 jugadores

Hoy acaba el Mistery y empieza el Cazador

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Madrid vuelve a convertirse en el epicentro del póker nacional. La Gran Final del CNP Winamax 2026 afronta este viernes su tercer día de competición en el Casino Gran Madrid de Torrelodones con el Main Event como gran protagonista y un objetivo cada vez más cerca: alcanzar los 3.000 registros. El torneo ya suma 1.093 entradas y supera en 34 los números de la edición de 2025 a estas alturas. Una progresión que invita al optimismo después de que el pasado año se estableciera el récord de participación en un torneo de estas características en España, con 2.684 registros.

La jornada llega con dos nuevas oportunidades para sumarse a la gran fiesta del póker. El Día 1D comenzará a las 12:00 horas y el Día 1E, con niveles de 30 minutos, arrancará a las 20:00 horas. Mientras tanto, Claudio Mota defenderá el liderato conseguido en el segundo día, en el que embolsó 467.000 puntos y encabezó a los supervivientes del Main Event. Queda mucho camino hasta la mesa final del lunes 23, pero Madrid ya ha empezado a hacer historia.

En ElDesmarque te contamos al minuto todo lo que suceda en esta tercera jornada de la Gran Final.

Sigue en directo el tercer día de la final del CNP Winamax