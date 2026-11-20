El CNP Winamax 2026 afronta su tercer día en Madrid con los 3.000 jugadores en el horizonte
Claudio Mota lidera el segundo día del CNP Winamax 2026, que super el récord de España y se acerca a los 3.000 jugadores
Hoy acaba el Mistery y empieza el Cazador
Madrid vuelve a convertirse en el epicentro del póker nacional. La Gran Final del CNP Winamax 2026 afronta este viernes su tercer día de competición en el Casino Gran Madrid de Torrelodones con el Main Event como gran protagonista y un objetivo cada vez más cerca: alcanzar los 3.000 registros. El torneo ya suma 1.093 entradas y supera en 34 los números de la edición de 2025 a estas alturas. Una progresión que invita al optimismo después de que el pasado año se estableciera el récord de participación en un torneo de estas características en España, con 2.684 registros.
La jornada llega con dos nuevas oportunidades para sumarse a la gran fiesta del póker. El Día 1D comenzará a las 12:00 horas y el Día 1E, con niveles de 30 minutos, arrancará a las 20:00 horas. Mientras tanto, Claudio Mota defenderá el liderato conseguido en el segundo día, en el que embolsó 467.000 puntos y encabezó a los supervivientes del Main Event. Queda mucho camino hasta la mesa final del lunes 23, pero Madrid ya ha empezado a hacer historia.
En ElDesmarque te contamos al minuto todo lo que suceda en esta tercera jornada de la Gran Final.
Sigue en directo el tercer día de la final del CNP Winamax
Juan Maceiras, a doble torneo
El gallego, ex mesa final de Las Vegas, está entre los últimos 11 clasificados del Mistery, por lo que tendrá que jugar el Main Event para pasar al día 2. Con el mago gallego "Locoboy" todo puede pasar.
Seguimos con una entrevista curiosa
Los gemelos González golpean dos veces: "Sí, sí, él es mejor que yo"
Antonio y Alejandro González Mercadal tienen 18 años, comparten mesa, afición y hasta la forma de entender el póker. Los dos hermanos zaragozanos han crecido viendo jugar a su padre y ahora empiezan a hacerse un nombre en el CNP Winamax. Los dos ya están preparados para estrenarse en el Main Event, pero uno de ellos, el pequeño, ya sabe lo que es ganar dos torneos en vivo y el otro reconoce que, de momento, le toca perseguirle.Ir a la noticia
En marcha
Buenos días, soy David Torres y, desde el Casino de Torrelodones, os iré todo lo que vaya aconteciendo en este tercer día de la final del CNP Winamax 2026.