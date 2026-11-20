David Torres 20 NOV 2026 - 02:27h.

Claudio Mota, líder del segundo día del CNP Winamax

El CNP Winamax 2026 busca hacer historia en Madrid: el récord de los 3.000 jugadores, a tiro

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MadridEl segundo día de competición del CNP Winamax deja ya 34 registros más que en la edición anterior, cuando se estableció el récord nacional de participación. El objetivo de los 3.000 jugadores marcado por la organización sigue aún lejos, pero todavía es posible. Hasta el momento hay 1093 registros. Con todo, el portugués Claudio Mota ha sido el gran protagonista del segundo día de competición de la Gran Final del CNP Winamax 2026. El jugador ha terminado al frente de la clasificación del Main Event con 467000 fichas, en una jornada que ya tiene un significado especial para el póker español. El torneo ha superado en 34 registros las cifras de la edición anterior, cuando se estableció el récord de participación en un torneo de estas características en España. El reto de alcanzar los 3.000 jugadores ya no parece una utopía pero hay que mantener este ritmo

El Casino Gran Madrid de Torrelodones volvió a vivir una jornada de enorme actividad. Después de los 390 registros del Día 1A, el jueves llegaba con dos nuevos vuelos clasificatorios: el Día 1B, con una entrada de 550 euros, y el Día 1C Low Cost, con un precio de 275 euros y la mitad del stack inicial. La respuesta de los jugadores confirmó las expectativas y permitió superar una barrera que hace apenas unos días parecía complicada.

El CNP Winamax ya supera su propio récord

La jornada fue creciendo con el paso de las horas. El Día 1B alcanzó los 614 registros y el vuelo Low Cost añadió otros 88. Abraham Serrano tuvo el honor de convertirse en el registro número 600 de la jornada, una cifra que ya anticipaba que el torneo iba a superar los números de 2025.

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El año pasado, la Gran Final reunió 2.684 registros en el Main Event, una cifra que convirtió aquella edición en el torneo de póker con mayor participación de la historia de España en este segmento. Esta vez, el CNP Winamax ya ha conseguido superar el ritmo de participación de aquella cita en 33 registros, pese a que el primer vuelo había comenzado con siete entradas menos que en 2025.

Los rostros conocidos

La organización todavía tiene margen para seguir creciendo. Esta edición cuenta con un vuelo clasificatorio adicional, el Día 1F, y mantiene el objetivo de alcanzar los 3.000 registros. Una cifra que supondría elevar todavía más el listón del póker nacional. Alberto Montalvo, Berto.peuve, Cesar Alonso, Edu Riego, Elopi, Guanyar, Ricardinho, Ander Fighter, Midas Alonso, Th3Antonio o Vixuki tampoco faltaron a su cita con las mesas.

Valter Martins lidera el vuelo Low Cost

En lo deportivo, el Día 1C Low Cost terminó con Valter Martins como principal protagonista. El jugador portugués embolsó 134.000 puntos y encabezó a los 41 supervivientes de los 88 participantes que comenzaron este vuelo. José María Álvarez, con 114.000 puntos, y Luis Pereira, con 95.000, completaron las primeras posiciones.

La jornada también dejó nombres importantes entre los supervivientes del Main Event. Miguel Montes, vigente campeón de la clasificación general del circuito, Alberto Rentero, integrante del Team Pro CNP, y Miguel Abeijón, Beijo, consiguieron seguir adelante. Este último decidió volver a entrar en el torneo principal después de su eliminación en el Mystery Bounty.

No tuvo la misma suerte David Nus. El campeón del Main Event de 2025 cayó eliminado después de que Abilio Silva se quedara con todas sus fichas. El madrileño tendrá que volver a intentarlo en alguno de los siguientes vuelos si quiere defender su título.

Un torneo que reúne a la élite del póker español

La dimensión de esta Gran Final también se explica por el nivel de los participantes. El Mystery Bounty reunió durante la jornada a tres jugadores que saben lo que significa alcanzar la mesa final del Main Event de las World Series of Poker en Las Vegas: Andoni Larrabe, Fernando Pons y Juan Maceiras.

Tres generaciones de jugadores españoles que han hecho historia en el torneo más importante del mundo y que coincidieron en Torrelodones. Una muestra de la capacidad de convocatoria de una edición que combina a profesionales internacionales, habituales del circuito y figuras reconocidas del entretenimiento.

El viernes llegará una nueva oportunidad para seguir aumentando los registros, con el Día 1D Main Event desde las 12:00 horas y un vuelo especial, el Día 1E, a partir de las 20:00 horas, con niveles de 30 minutos. El CNP Winamax 2026 ya ha superado el récord español de participación y ahora quiere mantenerlo para mirar de frente a los 3.000 jugadores.