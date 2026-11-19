Pablo Sánchez 19 NOV 2026 - 21:39h.

Cristiano Ronaldo se retira del fútbol internacional: "Ha llegado el momento"

Contó su experiencia personal para ElDesmarque

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El exjugador de fútbol sala Ricardinho atendió a ElDesmarque desde el CNP Winamax 2026 para dar su punto de vista sobre la retirada de Cristiano Ronaldo de la selección. Ricardinho comparó su situación con la que vivió el en su época y señaló cuál fue el principal error del jugador del Al-Nasr en la toma de la decisión.