David Torres 19 NOV 2026 - 15:30h.

Día clave para lograr el récord

Wesley Wiemes marca el ritmo en el arranque de la final del CNP Winamax que acorta diferencias en la general

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MadridMadrid vuelve a convertirse en el epicentro del póker nacional. La Gran Final del CNP Winamax 2026 afronta este jueves su segunda jornada en el Casino Gran Madrid de Torrelodones, con el Main Event como gran protagonista y el objetivo de superar los 2.684 registros de la pasada edición para alcanzar la histórica cifra de 3.000 participantes. Después de un primer vuelo que reunió a 390 jugadores, la competición continúa con dos nuevas oportunidades para entrar en el torneo: el Día 1B, con una entrada de 550 euros, y el Día 1C Low Cost, de 300 euros. Además, la programación incluye el Winamax Mystery Bounty, otro de los atractivos de una jornada que volverá a llenar de actividad las mesas del casino.

El primer día dejó a Wesley Wiemes como referencia del Main Event. El neerlandés terminó en lo más alto de la clasificación con 429.000 puntos, por delante de Víctor Aubeso (419.000) e Ion Parnica (414.000). Mientras los primeros supervivientes esperan conocer a sus próximos rivales, la clasificación general del circuito también sigue muy viva. El desenlace del High Roller permitió a Beijo recortar distancias con el líder Iwan Molina después de alcanzar la mesa final, en una batalla por el título de la temporada que añade todavía más emoción a esta Gran Final.

Sigue en directo el día 2 de la final del CNP Winamax 2026