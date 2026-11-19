El CNP Winamax 2026 entra en su segundo día con el Main Event y la batalla por el trono del póker nacional
Día clave para lograr el récord
Wesley Wiemes marca el ritmo en el arranque de la final del CNP Winamax que acorta diferencias en la general
MadridMadrid vuelve a convertirse en el epicentro del póker nacional. La Gran Final del CNP Winamax 2026 afronta este jueves su segunda jornada en el Casino Gran Madrid de Torrelodones, con el Main Event como gran protagonista y el objetivo de superar los 2.684 registros de la pasada edición para alcanzar la histórica cifra de 3.000 participantes. Después de un primer vuelo que reunió a 390 jugadores, la competición continúa con dos nuevas oportunidades para entrar en el torneo: el Día 1B, con una entrada de 550 euros, y el Día 1C Low Cost, de 300 euros. Además, la programación incluye el Winamax Mystery Bounty, otro de los atractivos de una jornada que volverá a llenar de actividad las mesas del casino.
El primer día dejó a Wesley Wiemes como referencia del Main Event. El neerlandés terminó en lo más alto de la clasificación con 429.000 puntos, por delante de Víctor Aubeso (419.000) e Ion Parnica (414.000). Mientras los primeros supervivientes esperan conocer a sus próximos rivales, la clasificación general del circuito también sigue muy viva. El desenlace del High Roller permitió a Beijo recortar distancias con el líder Iwan Molina después de alcanzar la mesa final, en una batalla por el título de la temporada que añade todavía más emoción a esta Gran Final.
Sigue en directo el día 2 de la final del CNP Winamax 2026
¿Sabes la historia de la rana del casino?
La historia de la Rana gigante de la Fortuna del Casino Gran Madrid de Torrelodones: desde cuándo está y su signficado para el CNP Winamax
Quien acuda estos días al Casino Gran Madrid de Torrelodones para seguir la Gran Final del CNP Winamax 2026 encontrará una peculiar y nueva anfitriona a las puertas del recinto. Una enorme rana recibe a jugadores, acompañantes y visitantes. No es un elemento decorativo cualquiera: es la conocida Rana de la Fortuna, una escultura cargada de símbolos relacionados con la suerte, la prosperidad y el azar. Esta es la primera vez que preside la Gran Final del circuito de póker, una presencia que encaja especialmente bien con el escenario en el que se decide buena parte de la temporada.Ir a la noticia
145 jugadores arrancan con fuerza la jornada del Día 1B
En 13 minutos 145 jugadores hacen prever que se puede alcanzar la cifra de 662 registros del año pasado.
El recuento es:
- Día 1A: 397 entradas (390 en 2026)
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- Día 1B: 662 entradas
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- Día 1C: 795 entradas
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- Día 1D Turbo: 297 entradas
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- Día 1E Turbo Non Stop: 265 entradas
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- Día 2: 268 entradas
De momento llevamos 145 en este día 1B
Cabe recordar que este año hay un día 1F más para alcanzar
Comenzamos
Soy David Torres y, desde ya, os iré contando el día 2 de la final del CNP Winamax de Madrid