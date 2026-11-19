David Torres 19 NOV 2026 - 02:49h.

Beijo recorta puntos al líder Iwan Molina

El CNP Winamax busca hacer historia: arranca el Main Event con el récord de los 3.000 jugadores en el horizonte

Compartir







MadridEl Main Event de la Gran Final del CNP Winamax 2026 ya tiene a sus primeros protagonistas. Wesley Wiemes ha terminado como líder del Día 1A después de embolsar 429.000 puntos en una jornada que reunió a 390 jugadores en el Casino Gran Madrid de Torrelodones. El neerlandés encabeza una clasificación muy ajustada, con Víctor Aubeso (419.000) e Ion Parnica (413.000) pisándole los talones.

La jornada también tuvo otro gran foco de atención en el Casino Gran Madrid de Torrelodones: el desenlace del High Roller, el torneo más caro de los paralelos de esta Gran Final, que afrontó su tercera y definitiva jornada con varios de los nombres más destacados del circuito. El mano a mano es cosa de dos: Ahmed Abdella y el joven Miguel Ruiz, pero dejó un apasionante duelo entre Iwan Molina y Beijo, que sirve al segundo (que hizo mesa final) para recortar puntos en la clasificación general. El título del CNP Winamax 2026 se decide esta semana.

PUEDE INTERESARTE La importante advertencia de seguridad para la Gran Final del CNP Winamax 2026 por la oleada de falsas amenazas de bomba

Wiemes se lleva el primer liderato del Main Event por delante de Aubeso

El primer vuelo del torneo principal echó a andar con un objetivo ambicioso: superar los 2.684 registros de la pasada edición y alcanzar por primera vez los 3.000 participantes. Para ello, el CNP Winamax cuenta con seis vuelos clasificatorios, una entrada de 550 euros y un stack inicial de 50.000 puntos.

La jornada terminó con 390 entradas, seis menos que en el Día 1A de 2025. Una primera fotografía de un torneo que todavía tiene mucho camino por delante y que espera multiplicar sus cifras con los siguientes vuelos.

Wesley Wiemes fue quien mejor aprovechó las primeras horas de competición. El neerlandés cerró la jornada con 429.000 puntos y se convirtió en el primer líder del Main Event. Muy cerca terminó Víctor Aubeso, con 419.000, mientras que Ion Parnica completó el podio provisional con 414.000.

Muchas caras conocidas y 390 jugadores en la pelea

El Main Event dejó también una importante nómina de nombres conocidos entre los supervivientes. A falta de un nivel para terminar la jornada, todavía quedaban 134 jugadores en competición, entre ellos Víctor Jiménez, Guanyar, Miguel Montes, Carlos Ferrer, el líder Iwan Molina, Marco López Coronado, Ramón Fernández, Carlos Sáez y el incombustible Juan Maceiras.

También volvió a llamar la atención la presencia de Víctor Jiménez, campeón del CNP en 2022. El jugador de Albacete estuvo acompañado, como es habitual, por su padre, con quien comparte los torneos del circuito.

La jornada tuvo además espacio para los rostros más populares de la comunidad del póker. Vixuki, nombre con el que se conoce a Javier Fernández, participó en el torneo Dos Vidas, otro de los eventos que completaron la programación del miércoles.

El Main Event continuará con sus siguientes vuelos clasificatorios hasta desembocar en la jornada final del lunes 23 de noviembre. El objetivo sigue siendo histórico: que el CNP Winamax consiga reunir a 3.000 jugadores en su gran torneo.