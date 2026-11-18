El CNP Winamax busca hacer historia: arranca el Main Event con el récord de los 3.000 jugadores en el horizonte
Hoy se conocerá al campeón del High Roller, el torneo más caro de todos los paralelos
El día más esperado para el póker nacional ha llegado: las siete claves de la final del CNP Winamax 2026
MadridMadrid ya vive el gran acontecimiento del póker nacional. La Gran Final del CNP Winamax 2026 afronta este miércoles su jornada más esperada con el arranque del Main Event, el torneo principal que aspira de la mano del Circuito Nacional y de Winamax a batir todos los récords y superar los 2.684 registros de la pasada edición para alcanzar la histórica cifra de 3.000 jugadores. El Gran Madrid Casino Torrelodones acoge una cita de seis días que reunirá a profesionales, habituales del circuito y rostros conocidos, con 126 mesas desplegadas y seis vuelos de clasificación. Después de un Apertura que ya ha dejado sus primeros campeones y 1.096 registros, comienza la gran batalla por el título. Sigue aquí, minuto a minuto, todo lo que suceda en el primer día del Main Event del CNP Winamax.
El reto es mayúsculo. La pasada edición dejó el listón en 2.684 registros, una cifra que convirtió al Main Event de 2025 en el más multitudinario de la historia del circuito. Ahora, la organización quiere dar un paso más y alcanzar por primera vez los 3.000 participantes. Para conseguirlo, cuenta con un importante impulso: se han puesto en circulación más de 1.200 entradas mediante promociones de Laroush en sus eventos en vivo, a las que se suman los paquetes obtenidos a través de los satélites online de Winamax. El torneo tendrá seis vuelos clasificatorios, una entrada de 550 euros y un stack inicial de 50.000 puntos. También habrá una modalidad Low Cost de 300 euros. El desenlace llegará el lunes 23 de noviembre.
En ElDesmarque te contamos con detalle todo lo que suceda en este primer día de la final.
Guillem Nuez no descarta nada: Ha cambiado de amuleto
Entró en premios en uno de los primeros paralelos, ahora va quinto en el High Roller. Son puntos que cuentan para la clasificación general. "De momento me planteo ir día a día, escalando poco a poco. Si llego al Top 3, perfecto..."
Ha cambiado de amuleto, aunque técnicamente lo correcto es que ha recuperado uno que ya le dio suerte en el. pasado. No tiene nombre, pero es un patito aviador, como él, piloto de vuelo comercial
El High Roller espera ganador, que se llevará 75.000 euros
El High Roller entra en su jornada decisiva con 37 jugadores en premios y 75.000 euros esperando al campeón. Antoni Perera, líder con tres millones de puntos, encabeza la clasificación de un torneo que cerró el registro con 402 entradas y que vivirá hoy su Día 3 con retransmisión en directo de la TV Table en YouTube y Twitch.
Lo que hemos vivido hasta la fecha
El CNP Winamax calienta motores antes del Main Event con sus primeros campeones y más de 1.000 registros en el Apertura
La Gran Final del CNP Winamax 2026 ya ha vivido sus primeras jornadas de competición en el Gran Madrid Casino Torrelodones. Antes de que este miércoles 18 de noviembre comience el esperado Main Event, el festival que celebra la unión del CNP con Winamax ha repartido sus primeros tréboles, ha celebrado varios torneos paralelos y ha reunido a cientos de jugadores en una semana que todavía tiene mucho recorrido. Los registros acumulados en los primeros eventos son algo inferiores a los de la pasada edición, pero el gran objetivo continúa intacto: superar los 2.684 participantes del Main Event de 2025 y alcanzar por primera vez la barrera de los 3.000.Ir a la noticia
Una advertencia de seguridad
La importante advertencia de seguridad para la Gran Final del CNP Winamax 2026 por la oleada de falsas amenazas de bomba
La <strong>Gran Final del CNP Winamax 2026</strong>Gran Final del CNP Winamax 2026 ya está en marcha en Madrid con algunos torneos paralelos como el Apertura o los primeros días del High Roller y la organización ha lanzado un aviso importante para todos los jugadores y asistentes que se desplacen hasta el Gran Madrid Casino Torrelodones. Por motivos de seguridad y siguiendo las recomendaciones de las autoridades, estará prohibido acceder a las instalaciones con mochilas, maletas, bolsas de viaje o cualquier bulto de tamaño superior al de una riñonera.Ir a la noticia
Nuestra previa
El día más esperado para el póker nacional ha llegado: las siete claves de la final del CNP Winamax 2026
Ha llegado el día. Arranca en Madrid la gran final del CNP Winamax 2026, un acontecimiento que aspira a convertirse en el más multitudinario de la historia del póker nacional en su segmento. La unión del Circuito Nacional de Póker (CNP) con Winamax, la mayor sala online de póker que opera en España, ha convertido esta cita en un evento sin precedentes. Madrid tiene por delante seis días decisivos. El objetivo es batir todos los récords y coronar al nuevo campeón nacional del póker.Ir a la noticia
La primera entrevista del líder y aspirante a campeón de la general
Iwan Molina, el líder que quiere conquistar el CNP Winamax: "Soy cabezón, lucho y nunca me rindo"
Iwan Molina llega a la gran final del CNP Winamax 2026 en una posición privilegiada. Es el líder de la clasificación general y uno de los nombres propios de una carrera que se decidirá esta semana en el Casino Gran Madrid. El jugador afronta los últimos torneos con ventaja, pero sin confiarse: sabe que todavía quedan muchos puntos en juego y que sus perseguidores pueden cambiar la clasificación con un gran resultado.Ir a la noticia
Comenzamos
Soy David Torres y, desde ya, os iré contando con detalle todo lo que vaya aconteciendo en la final del CNP Winamax que se celebra en Madrid