David Torres 18 NOV 2026 - 16:10h.

Hoy se conocerá al campeón del High Roller, el torneo más caro de todos los paralelos

El día más esperado para el póker nacional ha llegado: las siete claves de la final del CNP Winamax 2026

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MadridMadrid ya vive el gran acontecimiento del póker nacional. La Gran Final del CNP Winamax 2026 afronta este miércoles su jornada más esperada con el arranque del Main Event, el torneo principal que aspira de la mano del Circuito Nacional y de Winamax a batir todos los récords y superar los 2.684 registros de la pasada edición para alcanzar la histórica cifra de 3.000 jugadores. El Gran Madrid Casino Torrelodones acoge una cita de seis días que reunirá a profesionales, habituales del circuito y rostros conocidos, con 126 mesas desplegadas y seis vuelos de clasificación. Después de un Apertura que ya ha dejado sus primeros campeones y 1.096 registros, comienza la gran batalla por el título. Sigue aquí, minuto a minuto, todo lo que suceda en el primer día del Main Event del CNP Winamax.

El reto es mayúsculo. La pasada edición dejó el listón en 2.684 registros, una cifra que convirtió al Main Event de 2025 en el más multitudinario de la historia del circuito. Ahora, la organización quiere dar un paso más y alcanzar por primera vez los 3.000 participantes. Para conseguirlo, cuenta con un importante impulso: se han puesto en circulación más de 1.200 entradas mediante promociones de Laroush en sus eventos en vivo, a las que se suman los paquetes obtenidos a través de los satélites online de Winamax. El torneo tendrá seis vuelos clasificatorios, una entrada de 550 euros y un stack inicial de 50.000 puntos. También habrá una modalidad Low Cost de 300 euros. El desenlace llegará el lunes 23 de noviembre.

En ElDesmarque te contamos con detalle todo lo que suceda en este primer día de la final.