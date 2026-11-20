eldesmarque.com 20 NOV 2026 - 11:11h.

Acaban de cumplir los 18 años y ya juegan al póker como su padre

La historia de la Rana gigante de la Fortuna del Casino Gran Madrid de Torrelodones: desde cuándo está y su signficado para el CNP Winamax

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MadridAntonio y Alejandro González Mercadal tienen 18 años, comparten mesa, afición y hasta la forma de entender el póker. Los dos hermanos zaragozanos han crecido viendo jugar a su padre y ahora empiezan a hacerse un nombre en el CNP Winamax. Los dos ya están preparados para estrenarse en el Main Event, pero uno de ellos, el pequeño, ya sabe lo que es ganar dos torneos en vivo y el otro reconoce que, de momento, le toca perseguirle.

Hay parejas de hermanos que comparten aficiones y otras que comparten prácticamente todo. Antonio y Alejandro González Mercadal. pertenecen al segundo grupo. Son gemelos, apenas se llevan dos minutos y tienen en el póker una pasión que han ido alimentando desde pequeños. Tanto que, cuando se les pregunta quién juega mejor, no tardan en señalarse el uno al otro. Aunque, al final, terminan reconociendo que hay uno que lleva algo de ventaja. "Él es mejor", admite uno de ellos, (Antonio). "Sí, lo soy", responde Alejandro entre risas. La rivalidad está servida, aunque con un matiz importante: la competición entre ambos acaba siempre en admiración y compañerismo.

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Su historia con el póker comenzó en casa. Su padre ya jugaba y fue quien les acercó a este mundo cuando todavía eran pequeños. Primero compartían ordenador, aprendían juntos y comentaban las manos. Después llegaron los torneos y, con ellos, las ganas de seguir creciendo. Ahora, con 18 años recién cumplidos, los dos están plenamente metidos en el circuito.

Dos minutos de diferencia y una conexión especial

Alejandro parece haber tomado cierta ventaja en los primeros pasos de su carrera. Con apenas 18 años y tres días ya había conseguido ganar un torneo en Bratislava. Después sumó otro triunfo en Zaragoza. Un comienzo difícil de imaginar para alguien que acaba de alcanzar la mayoría de edad.

Su hermano Antonio lo vive casi como si los títulos fueran propios. "Cuando le veo jugar estoy detrás y disfruto más que él. A veces estoy más nervioso que cuando juego yo", explica. Una muestra de que la rivalidad tiene poco de ego y mucho de orgullo familiar.

¿Existe esa conexión especial que se atribuye a los gemelos? Los González creen que sí, aunque encuentran una explicación más práctica que sobrenatural. "Cuando comparamos manos solemos tener el mismo camino. Compartimos momentos todo el rato, estamos siempre juntos, vemos las cosas igual y las aprendemos igual. Al final opinamos parecido porque lo vivimos de la misma manera".

Esa complicidad también ha tenido consecuencias en las mesas. En alguna ocasión les ha tocado sentarse uno al lado del otro, como sucedió en las series de SPF en Santander. Una situación que puede generar suspicacias entre el resto de jugadores, pero que ellos tienen bastante clara. "Si nos toca una mano fuera a los dos, se puede pensar que hacemos cosas, pero no. A ninguno le interesa jugar un torneo contra el otro", explican. Reconocen que pueden hacer botes pequeños, pero descartan cualquier tipo de ayuda para ganar.

Del fútbol a los tapetes, con una rivalidad pendiente

Fuera del póker también tienen sus diferencias. La más llamativa está en el fútbol: uno es del Barcelona y el otro del Real Madrid. Una rivalidad que durante años trasladaron a casa y que provocaba más de una discusión durante los clásicos. "Teníamos unas broncas de la hostia porque uno vacilaba al otro y el otro se rayaba", recuerdan entre risas.

"Por el fútbol teníamos unas broncas de la hostia porque uno vacilaba al otro y el otro se rayaba", recuerdan entre risas.

Ahora han rebajado la intensidad de esa disputa. El póker ocupa buena parte de su tiempo y los estudios han quedado momentáneamente en segundo plano mientras intentan encontrar su camino. También mantienen el fútbol entre sus actividades, aunque su objetivo pasa por seguir formándose y creciendo en las mesas.

Los dos han viajado a Madrid para disputar el CNP Winamax. Ya habían tenido una primera experiencia en el circuito, aunque en el Main Event de esta edición afrontan un reto especial. Su padre también juega y forma parte de esta pequeña saga familiar. En el LNP, el hermano pequeño consiguió terminar tercero en el Mini y su padre se llevó la victoria. El Main Event supone ahora un nuevo escalón.

Una primera entrevista y un sueño que acaba de empezar

La popularidad les ha llegado casi de golpe. Apenas llevan unos meses pudiendo competir en torneos presenciales como jugadores mayores de edad y ya escuchan constantemente aquello de "los gemelos". Se han convertido en rostros reconocibles para muchos habituales del circuito, algo que todavía les sorprende.

"Estoy viviendo un sueño. Cumplir los 18 y poder venir a los torneos... Ahora vamos mucho más en vivo y todo el mundo nos conoce. Si mi hermano se sienta en una mesa, de repente me saludan y me preguntan si juego con él", cuentan. Incluso esta entrevista es una novedad: es la primera que conceden como protagonistas.

"Estoy viviendo un sueño. Cumplir los 18 y poder venir a los torneos... Ahora vamos mucho más en vivo y todo el mundo nos conoce. Si mi hermano se sienta en una mesa, de repente me saludan y me preguntan si juego con él"

Y si llega una gran victoria, ¿qué promesa están dispuestos a cumplir? La idea de viajar a un EPT aparece rápidamente, pero también una apuesta mucho más personal. Uno se ofrece a raparse el pelo y el otro a teñírselo de cualquier color. Una pequeña locura que, llegado el momento, estarían encantados de cumplir.