El extremo del Real Madrid lleva desde el 1 de noviembre sin participar en ningún gol

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Yan Diomande se estanca. Tras un mes de octubre sobresaliente, el fichaje más caro de la historia del Real Madrid ha visto frenada su progresión durante los últimos partidos, reduciendo su influencia en el terreno de juego y sumando casi un mes sin sumar ni goles ni asistencias. Y todo ello mientras Vinícius intenta dar un paso al frente.

No sólo es cuestión de sensaciones, también de números. El costamarfileño lleva desde el 1 de noviembre sin marcar ni asistir. Aquel día firmó el tercer tanto del Real Madrid ante el Racing, en El Sardinero, pero desde entonces no ha vuelto a agrandar sus cifras ofensivas.

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Y no sólo eso, sino que Diomande suma tres suspensos en los cuatro últimos partidos, en los que ha sido titular en todos. No estuvo bien ante el AEK, siendo sustituido en el 68'; no estuvo bien ante el Celta, siendo sustituido en el 71'; y también firmó un partido muy discreto ante el PSV, siendo el único de los jugadores ofensivos que no sumó en los cinco goles. Sólo en Mestalla cuajó un partido correcto, aunque tampoco marcó ni asistió.

Diomande se estanca, Vinícius da un paso al frente

Cabe recordar que Diomande lleva actualmente cuatro goles y cuatro asistencias, aglutinadas todas en un mes y medio de competición entre el 15 de septiembre y el 1 de noviembre. Ahora, a la espera de ver cómo actúa el sábado ante el Alavés y si vuelve a ocupar la banda derecha, va camino de sumar un mes sin ver portería.

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Todo ello, además, mientras Vinícius intenta resucitar. El brasileño tampoco estuvo demasiado acertado este martes ante el PSV, pero al menos consiguió marcar su segundo gol de la temporada y romper su terrible racha goleadora. También dejó buenas sensaciones el sábado anterior durante la media hora que jugó ante el Celta, dejando atrás por fin la sanción liguera de cuatro partidos.

Hasta la fecha, el brasileño suma dos goles y tres asistencias pese a que su rendimiento ha sido muy pobre. Es decir, que no está tan lejos de las cifras de Diomande. La presión está ahora en manos de José Mourinho, que deberá seguir tomando decisiones en los próximos encuentros con el objetivo de que los dos extremos sostengan su mejor versión y con el hándicap de que los dos están llamados a jugar por el mismo costado.